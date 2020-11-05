Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler.5gün tutuklu kalacaklar

Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalan sanıklar İ.A.Y, Y. A.A.Y, M.A.Y, İ.A.Y dün yargılanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Askeri Mahkemede Yargıç Umut İnan huzurunda yargılanan sanıklar İ.A.Y, Y. A.A.Y, M.A.Y, İ.A.Y yargılandıkları Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme İhlal Etme, suçlarından yargılanan sanıkların aleyhindeki karar açıklandı. Suçlamaları ilk günden itibaren kabul etmesini ve adaletin erken tecelli bulmasını sağlamalarını dikkate alan Yargıç İnan sanıklarının aleyhindeki tüm hususlara değinip, ilk günden suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkıda bulunan ve özür dileyen sanıklar Y. A. A. Y, ve İ. A.Y'nin iki gün, diğer sanıklar İ. A. Y. ve Y. A. A. Y.'nin 5'er gün hapis yatmasına emir verdi.