  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim

» »
Eski Ukrayna Savunma Bakanı: Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim
Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim

Eski Ukrayna Savunma Bakanı İgor Tenyuh, 2014 yılında Ukrayna ordusu askerlerine Kırımlıları öldürme emri verdiğini ve askerlerin emre itaat etmediğini söyledi.

Şubat ve Mart 2014'te Ukrayna'da Turuncu Devrim sonrası iktidara gelen Arseniy Yatsenyuk hükümetinin savunma bakanı olarak görev yapan İgor Tenyuh, bir dizi itirafta bulundu.

Kanal 4'te katıldığı röportajda Tenyuh, 2014'te Ukrayna ordusu askerlerine Kırımlıları öldürme emrini verdiğini ve askerlerin bu emre uymadığını söyledi.

Tenyuh, "Vur emri birden çok kez verildi. Emir vardı ama onları uygulayacak kimse yoktu… Askeri personel ateş açmaya hazır değildi." diye konuştu.

Öte yandan Tenyuh, Ukrayna deniz kuvvetlerine bağlı 12 bin askerin yaklaşık 10 bininin Rusya tarafına geçtiğini öne sürdü.

Eski bakan, Kırım'ın kaybını Ukrayna'nın yarımadaya karşı 'politik, ekonomik, kültürel ve ideolojik tutumu için ödenen bedel' olduğunu belirtti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan, ele geçirilen hava kuvvetleri pilotunu Hindistan'a iade etti -CANLI YAYIN01 Mart 2019 Cuma 18:58
  • ABD'nin Venezuela tasarısına Rusya ve Çin'den veto01 Mart 2019 Cuma 12:45
  • Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek01 Mart 2019 Cuma 12:38
  • Hindistan uçakları Pakistan'da boş araziyi mi bombaladı?01 Mart 2019 Cuma 12:32
  • Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"01 Mart 2019 Cuma 10:29
  • Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan geriliminin odağındaki cihatçı örgüt28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Pakistan'a ait bir F-16, sınırda Hindistan tarafından düşürüldü.28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
  • Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı28 Şubat 2019 Perşembe 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti