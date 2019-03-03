Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim

Eski Ukrayna Savunma Bakanı İgor Tenyuh, 2014 yılında Ukrayna ordusu askerlerine Kırımlıları öldürme emri verdiğini ve askerlerin emre itaat etmediğini söyledi.

Şubat ve Mart 2014'te Ukrayna'da Turuncu Devrim sonrası iktidara gelen Arseniy Yatsenyuk hükümetinin savunma bakanı olarak görev yapan İgor Tenyuh, bir dizi itirafta bulundu.

Kanal 4'te katıldığı röportajda Tenyuh, 2014'te Ukrayna ordusu askerlerine Kırımlıları öldürme emrini verdiğini ve askerlerin bu emre uymadığını söyledi.

Tenyuh, "Vur emri birden çok kez verildi. Emir vardı ama onları uygulayacak kimse yoktu… Askeri personel ateş açmaya hazır değildi." diye konuştu.

Öte yandan Tenyuh, Ukrayna deniz kuvvetlerine bağlı 12 bin askerin yaklaşık 10 bininin Rusya tarafına geçtiğini öne sürdü.

Eski bakan, Kırım'ın kaybını Ukrayna'nın yarımadaya karşı 'politik, ekonomik, kültürel ve ideolojik tutumu için ödenen bedel' olduğunu belirtti.