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Askerlere ordudan kopmaları için 20 bin dolar vaat ediliyor: ABD Venezuela'da paralı asker topluyor

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Venezuela Savunma Bakanı, ordudan firar ederek Kolombiya’ya geçmeleri için askerlere 20 bin dolar vaat edildiğini, bu vaatle firar edip Kolombiya’ya giden asker sayısının 100 olarak saptandığını açıkladı
Askerlere ordudan kopmaları için 20 bin dolar vaat ediliyor: ABD Venezuela'da paralı asker topluyor

Venezuela’nın BM Büyükelçisi de ABD’nin firar eden askerlerle ülkeyi işgal etmek için sözde bir kurtuluş ordusu kurmayı amaçladığını söyledi.

Venezuela ordusuna mensup 100 askerin 20 bin dolar alma umuduyla firar ederek Kolombiya sınırına geçtikleri bildirildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez yaptığı açıklamada, 100 Ulusal Muhafız üyesinin kendilerine vaat edilen 20 bin doları alma umuduyla Kolombiya sınırına geçtiğini saptadıklarını söyledi.

Bu vaatlerin yanlış olduğunu dile getiren Lopez, firar eden askerlerin yokluğunun bir felakete yol açmayacağını ve Venezuela ordusunun savaşa hazır olma durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

ABD FİRAR EDEN ASKERLERLE İŞGAL ORDUSU KURMA HAZIRLIĞINDA

Venezuela’nın BM temsilcisi Samuel Moncada da dün yaptığı açıklamada, ABD’nin firar eden askerleri Venezuela’yı işgal etmek için sözde bir “kurtuluş ordusu” kurmak üzere silahlandırdığını söyledi.

Moncada, ABD’nin Venezuela ordusundan firar eden askerlerin sayısıyla ilgili yalan haberler yaydığını da ekleyerek böylelikle bu tür bir ordunun kurulmasını meşrulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Sputnik’in aktardığına göre Kolombiya göç kurumundan bu hafta başında yapılan bir açıklamada Venezuela’dan Kolombiya’ya geçen askerlerin sayısı 320 olarak bildirilmişti.

Öte yandan Analitica haber kaynağı ise aynı kurumun verilerine işaret ederek bu sayının 567’ye ulaştığını ileri sürmüştü.

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