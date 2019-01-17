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Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı için 30 Ocak’a kadar görüş verilebilecek

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Vicdani ret hakkında düzenlemeler içeren ve Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili, Cumhuriyet Meclisi’ne 30 Ocak’a kadar görüş ve öneri sunulabilecek.
Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı için 30 Ocak’a kadar görüş verilebilecek

Vicdani ret hakkında düzenlemeler içeren ve Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili, Cumhuriyet Meclisi’ne 30 Ocak’a kadar görüş ve öneri sunulabilecek.
Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletilebilecek görüş ve öneriler, Meclis’in www.cm.gov.nc.tr adresli web sitesinden “yasama ve denetim” başlığından “yasa tasarısı ve önerileri” bölümü tıklanarak Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı yanındaki “görüş bildir” formu doldurularak da iletilebilecek.


Tasarı, yasal sürenin dolmasının ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülecek.
Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ve uluslararası uygulamada hukuki bağlamda ve din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir insan hakkı olarak değerlendirilen vicdani ret konusunda düzenlemeler içeriyor.


Askerlik hizmetine alternatif oluşturan kamu hizmeti benzeri seçenekler sunulmasını düzenleyen tasarı, istismara açık olmayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vicdani ret hakkı konusundaki içtihatlarında yer alan ilkeler ışığında tanımlanacak şartlara uygun olarak vicdani retçi kabul edilenlerin askerlik ödevlerini silahlı kuvvetlerde sivil hizmet veya silahlı kuvvetlerde olmakla birlikte bir görevlendirmeyle kamu kurumlarında sivil hizmet gördürülmesi şeklinde yerine getirmelerini amaçlıyor.
Tasarı, 7 kişilik bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu oluşturulmasını da öngörüyor.

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