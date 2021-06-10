Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin ortaya çıkan ciddi sıkıntıları giderip, mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Doktoraya bağlı bedelli askerlikten yararlanacak olup, ASAL Şube’ye başvurarak gerekli tecil işlemlerini zamanında yaptırmayanlar veya erteleme noksanı ve/veya yoklama kaçağı olmaları sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler veya her ne sebeple olursa olsun yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkını kaybedenler, bu yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde bu haktan yararlanabilecek.

Ayrıca askerlik çağı içerisinde olanlardan, 45 yaşını doldurmuş olup, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ASAL Şube’ye başvuru yaptıkları ve aylık brüt asgari ücretin 15 katı tutarında Türk Lirası ödeyerek, 2 hafta askerlik hizmeti yaptıkları takdirde askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüp, kabul edildi. Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’ün komite raporunu sunmasının ardından söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, gençlerin özellikle bedelli askerlik konusunda yaşadığı mağduriyetlere değindi. Özersay, komitede de gerekli desteği verdikleri değişikliğe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Tör de konuşmasında, Garanti Antlaşması gereğince ülkede asker bulunduğunu hatırlatarak, GKK’da görev yapacaklara kolaylık gösterilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Geçitkale Havalimanı’yla ilgili son gelişmelere de değinen Töre, Türkiye’nin Geçitkale’de İHA ve SİHA konuşlandırmasının çok doğal bir hak olacağını belirtti.

Töre, Türk ordusunu adadan çıkarmak için yoğun çalışma yapıldığını, dolayısıyla hava savunmasında rol oynayan İHA ve SİHA gibi askeri hazırlığın bir gereklilik olduğunu, hatta deniz üssü kurulmasının da normal olduğunu kaydetti.

Töre, bunların elzem olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyerek, bundan ancak ELAM ve Rum liderliğinin rahatsızlık duyabileceğini belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Geçitkale Havalimanı’yla ilgili sorular sorulmasının çok normal olduğunu belirtti.

Erhürman, milletvekili Doğuş Derya’ya karşı kullanılan üslubu da eleştirerek, bir daha olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanıp, oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele almaya başladı.

ANGOLEMLİ

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin komite raporunu sunmasının ardından söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, sabahtan beri Meclis Genel Kurulu’nun vaktini alan ihalelerle ilgili geçmiş uygulamalarla ilgili bilgi vererek, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Tasarının içinde çelişkiler bulunduğunu ve daha önceki konuşmalarında da bunlara değindiğini anımsatan Angolemli, çelişkilerle ilgili örnekler verdi.

Angolemli, yasadaki değişikliklerin engellileri düşünmeden yapıldığını ileri sürerek, kapsam içine girenlerin yasa yürürlüğe girdikten sonra geçerli olması gerektiğini de söyledi. Angolemli, bu nedenlerle bu düzenlemeye ret oyu vereceklerini belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, değişikliğin kamu görevlileri alanında yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi için hazırlandığını ancak engellilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi.

Kendisinin engellilerin bu yasa kapsamına alınmamasından vicdanen huzursuz olduğunu kaydeden Şahali, bu yasayla emeklilerin haklarından sehven değişiklik yapılacak olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu da, senelerdir uygulanan anomalilerin düzeltilmesi için hazırlanan tasarının geçmesini bekleyen 100 civarı kişi olduğunu belirterek, anormal istihdam sisteminin sürekli karşılarına çıktığını söyledi.

Manavoğlu, eksikliklerin varlığının farkında olduklarını ancak bunların yasa içinde çözülebileceği önerisiyle tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, engelliler için farklı yasalarda, farklı değişiklikler gerektiğini belirterek, maliye olarak var olan yasa üzerinde düzeltme yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanıp kabul edildi. Genel kurulda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

ÇELER

İlk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler “Hükümet kendisini Norveç’te mi sanıyor?” başlıklı konuşma yaptı.

Çeler, “Ekonomik durum, gelir düzeyi ve TL’nin değer kaybı ortadayken, hükümetin tüm bunlarla ilgili bir çalışması olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Kapıların açıldığını ancak turistlerin nasıl geleceğinin hala belirlenmediğini söyleyen Çeler, bu kadar ekonomik sıkıntı yaşanan bir dönemde yerel turist konseptiyle çekim gücü yaratılabileceğini belirtti.

Çeler, hayat pahalılığının durdurulması ve dövizdeki artış sonucu halkta alım gücü kalmadığını kaydederek, hükümetin müjdesini önceden verdiği “refahtan” haber olmadığını dile getirdi.

Aşı uygulamalarını da eleştiren Çeler, AB’den gelen aşılardan Kıbrıs Türkü’nün hakkı olan aşı alınmazken Türkiye’den, mecburiyetleri olmamasına rağmen daha bol aşı yollandığına işaret etti.

Çeler, içinde bulunulan zor durumu hükümet anlatamıyorsa TC Elçiliği’nin anlatabileceğini ifade ederek, bütün toplumun aşılanmasıyla bile turizm ve paydaşlarının ekonomik güç kazanmasına imkan verilebileceğini belirtti.

Çeler, aşı konusunda daha baskın ve talepkar olunabileceğini dile getirdi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu da güncel konuşmasında, hükümete eleştiride bulunarak, halkın Kıbrıs Türk halkının ve onurunun yerle bir edildiğini söyledi.

Yol ihaleleriyle ilgili icraat ve tartışmalara da değinen Manavoğlu, müteahhitlerin oldukça güçlü olduğu yol yapımı konusunda Türkiye’de ihaleye çıkılacaksa, oradaki şirketlere sağlanan kolaylıkların buradaki müteahhitlere sağlanması gerektiğini belirtti. Manavoğlu, “Onlara sağladığınız kolaylıkları, kime verseniz yapar” dedi.

Yapılan protokolle Kıbrıs Türkü’ne yönelik hiçbir unsur bulunmadığını, ortada sadece bir şov olduğunu söyleyen Manavoğlu, Türkiye ile ilişkilerin daha düzeyli olması gerektiğini kaydetti.

Hükümete eleştiride bulunan Manavoğlu, “Ortada çok büyük bir koordinasyonsuzluk var. Ciddi planlama yapılması lazım. Pandeminin batıramadığını siz icraatlarınızla batıracaksınız” dedi.

Manavoğlu, aşı konusuna da bir şey yapmak gerektiğini, gerekirse Türkiye’den karşılığını ödemek kaydıyla ekstra aşı istenebileceğini söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, güncel siyasi gelişmeler konulu konuşmasında, solar enerji üretimindeki artışa değinerek, 141 MW’lık enerji üretimi için izin verildiğini ve 90 MW’lık kısmının kurulduğunu belirtti.

Yüzde 20 marjının verilen izinler bakımından aşıldığını kaydeden Erhürman, hala hazırda bazı bölgelerde trafo yüklenmesinden dolayı sorunlar yaşanmaya başlandığını belirterek, alarm veren bu sistem konusunda bir şey yapmak gerektiğini söyledi.

Erhürman, enerji planlaması konusunda kapsamlı çalışma yapılmazsa, ülkenin yakın gelecekte çok ciddi bir karanlığa düşeceğini savundu.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’den buraya kabloyla elektrik getirilmesi konusunda uluslararası boyutta bazı sıkıntılar olabileceğini ancak Türkiye’deki yetkililerin bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi.

Türkiye ile enerji alanda iş birliği yapılmasına ilişkin protokolde de elektrik sistemleri arasında bağlantı kurulmasına ilişkin maddeler bulunduğunu hatırlatan Arıklı, bu imzaya sahip çıkılacağına olan inancını yineledi. Arıklı, kabloyla elektrik gelmeden elektriği ucuzlatmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Solar sistemde yüzde 20-30 kotasına ilişkin bilginin yanlış olduğunu kaydeden Arıklı, hala hazırda 86 MW’lık kurulmuş, 12 MW’lık da izinlendirilmiş ancak henüz kurulmamış solar sistemi bulunduğunu ve 60 MW’lık kullanılabilir hakları olduğunu söyledi.