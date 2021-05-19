Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis’e sunulabilecek

Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak yasalaşması için Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yazılı olarak 20 gün içinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunulabileceği duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarı, koronavirüs pandemisi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler bağlamında Askerlik Yasası kapsamındaki bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin ortaya çıkan ciddi sıkıntıların giderilmesini amaçlıyor.

Tasarı, KKTC yurttaşı olup bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Aralık 2022 tarihine kadar elde edecek olanlara yönelik, bu hizmeti yerine getirme şartlarını yeniden düzenliyor.

Tasarıdaki düzenlemelerin pandeminin 2022 yılına kadar etkili olacağı ihtimalinden hareketle yapıldı.

Yasada dövizle yapılan bedelli askerlik ödemelerinin, asgari ücret üzerinden hesaplanmak üzere TL olarak değiştirilmesini amaçlayan tasarının genel gerekçesinde, şöyle deniliyor:

“Böylelikle ödenecek miktar asgari ücret üzerinden hesaplanacak olup, döviz artışından kaynaklı ödemede yaşanan zorlukların önüne geçilecektir. Bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Mart 2022 tarihine kadar bu hakkı kazanacak olan kişiler, yurt dışında 4 (dört) yıl çalışmış olma koşulu aranmaksızın ve 3 (üç) yıl çalışmış olması yeterli sayılarak, 31 Mart 2022 tarihine kadar ASAL Şubeye başvuru yaptıkları ve aylık brüt asgari ücretin 15 katı tutarında Türk Lirası ödedikleri takdirde (tercih etmeleri halinde) askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılıp bedelli hakkını kullanabilecekler.

Esas Yasada bedelini ödeyip hizmet süresini tamamlayanlar, 15 aylık mükellefiyet süresi geçtikten sonra terhis belgelerini alabilmektedirler. Bu bekleme süresi ortadan kaldırılarak bedelli askerlik yapan ve hizmet süresini tamamlayanlara hemen terhis belgesi verilmesi düzenlenmiştir.

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yurt içinde doktoraya bağlı bedelli askerlikten yararlanacak olup, ASAL Şubeye başvurarak gerekli tecil işlemlerini zamanında yaptırmayanlar veya erteleme noksanı ve/veya yoklama kaçağı olmaları sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler veya her ne sebeple olursa olsun yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik hakkını kaybedenler, bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde bu haktan yararlanırlar.

İlaveten askerlik çağı içerisinde olanlardan, 45 yaşını doldurmuş olup, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanların, 31 Aralık 2021’ kadar ASAL Şube’ye başvuru yaptıkları ve aylık brüt asgari ücretin 15 katı tutarında Türk Lirası ödeyerek iki hafta askerlik hizmeti yaptıkları takdirde askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılmaları da bu değişiklik yasa tasarısı ile düzenlenmiştir.”