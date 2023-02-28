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SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Askerlik yoklama işlemleri süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin son yoklama işlemlerinin süresinin, deprem nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Askerlik yoklama işlemleri süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik yoklama işlemleri süresi uzatıldığını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin son yoklama işlemlerinin süresinin, deprem nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, “Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına giren 2005 doğumlu yükümlülerin 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanmış olan son yoklama işlemleri, 6 Şubat 2023 tarihinde ana vatan Türkiye ‘de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Önemle duyurulur” denildi.

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