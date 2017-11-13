Askerlikle ilgili yasa önerilerine oybirliği

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif’in öneriye ilişkin raporu okumasının ardından söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “İnsanların ülkelerini geri dönmesini istiyorsak, çözüm önerileri sunmalı, elimizi taşın altına koymalıyız” dedi ve yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.
Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz de, yasa önerisinin yerinde olduğunu ifade etti.
Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edilirken, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi de ele alındı.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar’ın öneriyle ilişkin raporu okumasının ardından konuşan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, yasanın uzman askerlerle ilgili düzenlemeler içerdiğini anlattı.
Öneri, oybirliğiyle kabul edildi.
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