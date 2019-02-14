Aşkın sağlığa 6 önemli faydası

Kalp çarpıntısı, heyecan ve anlamsız bir huzursuzluk hali... Aşkın bu belirtileri sağlığımızı nasıl etkiliyor? 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Prof. Dr. Ahmet Karabulut aşkın sağlığa olan olumlu etkilerini sıraladı

Oksitosin, dopamin, seratonin, endorfin, adrenalin… Aşk iksiri olarak da tanımlanan bu hormonların beyinden salınması sonrası gerçekleşen aşk, en belirgin etkisini kalp üzerinde gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Göğüste oluşan sıkıntı ve heyecan hissi, çarpıntı, kalbin yalpalayarak atması, anlamsız bir huzursuzluk hali aşkın vücudu ele geçirdiğini gösterir. Ancak bu duygular sanılanın aksine kalbe iyi gelir. Aşkın, uzun vadede kalp krizi riskini azalttığı, kalbin ömrünü uzattığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır” diyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında aşkın sağlığımıza faydalarını anlattı, önemli mesajlar verdi.

Tansiyona iyi geliyor

Yanlış duymadınız! Aşk ve sevgi tansiyonu düşürüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sıcak bir kucaklaşma sonrası gelecek 10 dakikalık sevgi dilli konuşmanın, tansiyonu düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu etkinin temelinde vücutta artan gevşeme hormonu oksitosin bulunuyor. Tansiyonu düzenleyen diğer etkenleri ise vücuttaki stresin azalması, uyku kalitesinin artması, kişisel bakım ve beslenme düzeninin daha kaliteli olması oluşturuyor.

Kolesterolü düşürüyor

Garip gelebilir ama aşk kolesterole de iyi geliyor! Yapılan araştırmalar mutlu birliktelik yaşayan çiftlerin, vücuttaki stres hormonlarının azalmasına paralel olarak kolesterol seviyelerinin de daha düşük olduğuna işaret ediyor. Mutlu çiftlerin beslenme alışkanlıklarının daha kaliteli olması da kolesterol dengesini olumlu etkiliyor. Düzenli spor yapan çiftlerin, tek başına spor yapanlara oranla spora devam etme oranının daha yüksek olduğunu gösterirken, bu sayede yağ seviyeleri de belirgin şekilde düşüyor.

Ömrü uzatıyor

Mutlu birliktelik yaşayan kişilerin, yalnız yaşayan kişilere oranla daha uzun yaşadıklarını biliyor muydunuz? Tek başına yaşayan kişilerde depresyonun ve sağlıksız beslenmenin daha sık, sigara ve alkol tüketiminin fazla olduğu görülüyor. Bilimsel çalışmalar, tek başına yaşayan kadınların ortalama 2 yıl, erkeklerin de ortalama 6-7 yıl ömürlerinin kısaldığını gösteriyor.

Mutluluk veriyor

Aşık olunca beynin salgıladığı dopamin, endorfin ve seratonin gibi hormonlar kişiye mutluluk verirken, adeta birer antidepresan etkisi yaratıyor ve kalp damarları depresyonun zararlı etkilerinden korunuyor. Aşk derken sadece iki karşı cins arasında süregelen duygusal yakınlaşma düşünülmemeli. Kişiye huzur verecek aile sevgisi, hayvan ve doğa sevgisi, tasavvufi aşk da kalp sağlığına olumlu etki yapıyor. Yani aşk kişiye külfet olmamalı, tam tersine kişinin hayatına olumlu katkı yapmalı. Bu nedenle aşkta kalp/beyin dengesini iyi ayarlamak gerekiyor.

Kalp krizi riskini azaltıyor

Aşk uzun vadede kalp krizi riskini azaltıyor. Mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşayan çiftlerde uyku kalitesi artarken, kalp krizi riskinin azaldığı görülüyor. Stresin panzehiri olarak gösterilen aşk sayesinde vücuttaki stres hormonu kortizolün azalmasıyla şeker ve kolesterol döngüsünde düzelme izleniyor ve damarlar korunuyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Aşk iksirinin en önemli öğesi olan oksitosin ile kan basıncında düzelme izlenirken, vücudun bağışıklık sistemi daha da güçleniyor ve damarlardaki iltihabi durum azalıyor” diyor.

AŞK ACISINA DİKKAT!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut aşk acısını küçümsememek gerektiğini belirterek, aşkın kalbi olumlu etkilediği gibi, aşkın istemeyerek son bulmasının da kalp üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ve kırık kalp hastalığına yol açtığını söylüyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Vücutta gelişen tetikleyici hormonlardaki ani yükselme kalbin üzerinde sersemletici etki göstererek kalp kasılmasında bozukluk ile sonuçlanabilir. Bu durum göğüs ağrısı ve nefes darlığının ön planda olduğu, kalp krizini taklit eden bir hastalığa yol açar. Bu süreçte özellikle ilk ay içerisinde kalp krizi riskinde de ortalama 2-5 kat artış olduğu düşünülürse kırık kalp sahibi kişilerin hekim desteği almaktan çekinmemesi gerekir” diyor. Platonik aşkların da sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Karabulut şöyle diyor: “Aşk gizli kalmamalıdır. Aşk ve sevginin olumlu etkilerini görmek için bu durumun ifade edilmesi şarttır. Tek kişilik aşk olmaz. Gizli kalmış platonik aşklar vücutta olumlu etki oluşturmayı bırakın; sağlık sorunlarına yol açabilir.”