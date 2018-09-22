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Aslan timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu (video)

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Timsahlarla dolu olan nehrin kenarında gezinen aslan, yem olmaktan son anda kurtuldu.
Aslan timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu (video)

Güney Afrika'da bulunan Kruger Milli Parkı'nda gerçekleşen olayda, bir aslan timsahlarla dolu nehrin kenarında dolaştığı sırada bir timsahın saldırısına uğradı.

 

Videoya kaydedilen olayda, aslanın yem olmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

 

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