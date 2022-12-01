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Aslanköy'de Korkutan Kaza! Sokak Lambalarının Yanmamasına Tepki

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Aslanköy'de trafik kazası... Bölge sakini vatandaş, yaklaşık 2 aydır kazanın meydana geldiği yol üzerindeki sokak lambalarının yanmamasına isyan etti
Aslanköy'de Korkutan Kaza! Sokak Lambalarının Yanmamasına Tepki

Aslanköy’de saat 19.30’da bir trafik kazası meydana geldi.

Bölge sakini bir vatandaş, yaklaşık 2 aydır kazanın meydana geldiği yol üzerindeki sokak lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.

Kazaya ilişkin polisten henüz detaylı bir bilgi gelmedi.

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