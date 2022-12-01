Aslanköy'de Korkutan Kaza! Sokak Lambalarının Yanmamasına Tepki

Aslanköy’de saat 19.30’da bir trafik kazası meydana geldi.
Bölge sakini bir vatandaş, yaklaşık 2 aydır kazanın meydana geldiği yol üzerindeki sokak lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.
Kazaya ilişkin polisten henüz detaylı bir bilgi gelmedi.
Aslanköy’de saat 19.30’da bir trafik kazası meydana geldi.
Bölge sakini bir vatandaş, yaklaşık 2 aydır kazanın meydana geldiği yol üzerindeki sokak lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.
Kazaya ilişkin polisten henüz detaylı bir bilgi gelmedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.