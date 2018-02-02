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Aslanköy'de ölümlü trafik kazası

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Aslanköy'de ölümlü trafik kazası
Aslanköy-Ulukışla arası meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subayı’ndan alınan bilgiye göre kaza bu akşam saat 20:00 sıralarında meydana geldi.

PA 953 plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki Tolga Özkrıaç,Lefkoşa Magosa istikametinde dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada Aslanköy–Mağusa istikametine doğru önünde seyreden 37 yaşındaki Cumali Polat ND 632 plakalı tır aracın arkaısna çarptı.

Çarpma sonucu iki araç sıkışmış bir şekilde yaklaşık 100 metre sürüklendi.

PA 953 plakalı araç içinde sıkışan araç sürücüsü 27 yaşındaki Tolga Özkıraç ağır yaralı olarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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