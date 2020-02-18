Aslanköy’e bugün 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Aslanköy’de bugün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Aslanköy’e bugün 8 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Aslanköy’de bugün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
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