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Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

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Botswana ve Namibya arasındaki sınır bölgesinde bulunan bir nehirde yüzlerce bufalo boğuldu. Bufaloların, aslanlardan kaçmaya çalışırlarken boğuldukları öğrenildi.
Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Botswanalı yetkililerin açıklamalarına göre, yapılan incelemeler sonucunda bufaloların aslanlardan kaçarken girdikleri Chobe nehrinde boğuldukları belirtildi. 

 

BBC'ye açıklama yapan yerel halktan biri, daha önce bu kadar kalabalık bir bufalo grubunun boğulduğunu görmediğini söyleyerek, hayvanların girdikleri nehrin diğer tarafının çok derin olması sonucunda panik yapıp sıkışarak boğulmuş olabileceklerini açıkladı. 

Botswana'lı yetkililer, yaklaşık 400 bufalonun öldüğünü açıkladı. Vatandaşlar ise, boğulan bufalolardan bazılarını evlerine götürerek yedi. 

'ÇOK SAYIDA ASLAN KÜKREMESİ DUYMUŞTUM'

BBC'ye açıklamalarda bulunan bir diğer isim olan yerel sakinlerden Micheletti, salı gecesi çok sayıda aslan kükremesi duyduğunu, çarşamba günü nehrin kenarına indiğinde ise, yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığını söyledi. Micheletti aynı zamanda, salı gecesinin bulutlu geçtiğini, ay ışığının engellenmesi sonucunda bufaloların çevrelerini görememiş olduklarından şüphelendiğini söyledi.

Botswana Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, büyük çaplı bu gibi boğulmaların alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. Ancak Micheletti'ye göre, daha önce bu kadar çok sayıda bir boğulma olayı yaşanmadı. Daha önce bülünen en büyük çaplı boğulmanın sayısı 50.

 

YETKİLİLER İZİN VERDİ

Bufaloların çoğu, bölgede yaşayan insanlar tarafından yenmek üzere götürüldü. Micheletti, yetkililerin de bufaloların insanlar tarafından yenmesine izin verildiğini söyledi.

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