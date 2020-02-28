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Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

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Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

Pakistan’ın Lahor kentindeki hayvanat bahçesinde, aslanların yaşadığı alanda parçalanmış halde bir cansız beden bulundu.Lahor Hayvanat Bahçesi’nin yönetimi, ölen kişinin 17 yaşındaki Muhammed Bilal olduğunu, tel örgünün üzerinden aslanların yaşadığı bölüme atladığını açıkladı.

Hayvanat bahçesinin müdürü, Çadri Şevket şunları söyledi: “Salı akşamı, yakınlardaki bir köyden bir grup geldi ve bize Muhammed adlı akrabalarının kayıp olduğunu, çim biçmek üzere evden ayrılıp dönmediğini buraya gelmiş olabileceğini söyledi. Biz de arama yapmak için karanlık olduğunu sabah arayabileceğimizi söyledik ve maalesef dün sabah ceset parçaları bulduk. DNA testi yapıldı.”

Bilal’in yakınları ise tel örgüden atlayıp kendisini tehlikeye atmasından hayvanat bahçesi çalışanlarını sorumlu tutarak güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını savundu.

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