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Aslay: İnsan, hayatının her aşamasında ilk yardım uygulayabilir veya buna muhtaç olabilir

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LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Aslay: İnsan, hayatının her aşamasında ilk yardım uygulayabilir veya buna muhtaç olabilir

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle ilk yardımın önemine dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu.

   “İlk yardımın yaşam boyunca devam eden bir eğitim ile ancak kaliteli uygulanabileceği 2022 yılı teması seçilmiştir” diyen Aslay, ilk yardım uygulamanın, sadece eğitim ile değil, tecrübe, çevresel ve kültürel etkenlerle de belirli bir seviyeye getirilebileceğini ve burada amacın ise ilkyardımcının bilgi birikimine ve eğitimine uygun seviyede konuyla bilgilendirme yapmak olduğunu dile getirdi.

   “İlkyardımcının yaşadığı yere göre ortaya çıkan ve acilen müdahale edilen durumlar değişebilir. Bir öğretmenin en sık karşılaştığı çocuklardaki düşmeye bağlı ayak ve ayak bileği travması olabilirken, bebeğini emziren bir annenin en sık karşılaşbileceği yabancı cisimlerin ve sıvı gıdaların bebeklerin boğazına kaçtığında nasıl temel yaşam desteği uygulaması gerektiğidir. Yukarıdaki örnekten amaç, bireyin eğitimi ile sık karşılaşma ihtimali olan acil durumun ciddiyeti birbirine paralel gitmeyebileceğini göstermektir” diyen Aslay, bu yüzden de yaşam boyu ilk yardım eğitimi, kişinin hep aynı konular hakkında eğitim alması değil, zamanla bulunduğu ortama adapte edilebilecek konular üzerinde olması gerekliliğinden söz ederek şöyle devam etti; İlk yardım gerektiren çoğu durum ev ortamında gelişir. Bu yüzden de yaşam boyu eğitimin amacı “her evde bir ilk yardımcı” olmasını sağlamaktır.

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Aslay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Elbette ilk yardım uygulamada ve eğitimlerde en sık karşılaşılan acil durumlar haricinde rutin olarak prorgrama alınan konu temel yaşam desteğidir. Bilincin olmadığı, solunumun tam değerlendirilemediği veya ilk yardımcının hasta veya kazazedenin nabzının attığından emin olmadığı durumlarda temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Çünkü 5-7. dakikalardan sonra artık beynin oksijen ihtiyacı yerine konmazsa kalıcı hasar meydana gelebilir.   Profesyonel sağlık yardımı alıncaya kadar her ilk yardım gereken durumda aynen temel yaşam desteğinde olduğu gibi serinkanlılıkla müdahale edilmelidir. Her ilk yardım uygulamasının belirlenmiş bir algoritması mevcuttur. İlk yardımcı bu müdahaleler zincirini doğru ve ardışık uygular ise hayati tehlike ne seviyede olursa olsun hasta veya kazazedenin kurtulma ihtimali artar.

“Yaşam boyu ilk yardım eğitim alınması kurtarıcıların müdahalelerde başarılı olma ihtimalini arttırır. Çünkü ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik olarak beraber verilse de sonuçta gerçek hayatta kurtarıcı vakayla tek başınadır. Öngörülemeyen birçok faktör devreye girmiştir ve kişi acil yardım alıncaya kadar kurtarıcının ruh hali ve ne kadar soğukkanlı olabildiği bir aşamadan sonra artık en önemli faktördür. Yaşam boyu eğitimde bireyin en sık kazanımı işte bu uygulamaları yaparken kendine artan güvenidir” şeklinde bilgiler aktaran Aslay, insanın, hayatının her aşamasında ilk yardım uygulayabileğini veya buna muhtaç olabileceğini ifade etti ve “Ancak her zaman aynı ruh hali ve doğru yaklaşımla müdahalede bulunamaz. Bu standardı sağlamanın en önemli yolu tekrarlanan eğitimlerdir. Bir kişinin hayatını kurtarmak, hissettiği acıyı dindirmek veya azaltmak, acil yanıt sistemini aktive etmek (112), bireysel çabalarla yapıldığında bunun bir vatandaşlık görevi ve insani bir sorumluluk olduğu da unutulmamalıdır” dedi.

   “Mutlu ve sağlıklı bir dünyayı bilinçli ve eğitimli bireyler oluşturmaktadır. İlk yardım eğitimlerinin de bu resimde yeri olması ve “her evde bir ilk yardımcı” olabilmesi için katkıda bulunan herkes bu dünyayı oluşturan güzel ayrıntılardır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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