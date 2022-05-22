Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

Yayınevinin gece yarısı paylaştığı ilk tweette, yurt dışında yaşayan Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirtilerek, “Çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır” dendi.

Bu tweetten birkaç saat sonra paylaşılan tweetteyse, yoğun bakımdan çıkarıldığı, yarın (pazartesi) nöroloji servisi aktarılarak, “İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz” ifadeleri kullandı.