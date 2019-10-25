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Aslı Erdoğan: Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor

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Aslı Erdoğan: Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor
Aslı Erdoğan: Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor

Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 4.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan, "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" dedi.

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi.

Mülakatta 'Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini' ileri süren Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.

'Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor'

Erdoğan, “Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor” ifadelerini kullandı.

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