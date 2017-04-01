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Aslı Erdoğan’a Theodor Heuss Madalyası verildi

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Aslı Erdoğan’a Theodor Heuss Madalyası verildi
Yazar Aslı Erdoğan 2017 yılı Theodor Heuss Madalyası’na layık görülen isimler arasında yer aldı. Ancak Erdoğan cumartesi günü düzenlenen ödül törenine katılamadı.

2017 yılı Theodor Heuss Ödülleri cumartesi günü Baden-Württemberg Eyaleti’nin başkenti Stuttgart’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Theodor Heuss Madalyası’na layık görülen yazar, fizikçi ve insan hakları savunucusu Aslı Erdoğan ödül törenine katılamadı. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada, "örgüt üyeliği”, "örgüt propagandası” ve "halkı kışkırtma” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan için yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Törende, Aslı Erdoğan’ın video mesajı yayınlandı. Theodor Heuss Madalyası, ilk kez siyasi nedenlerle törene katılamayan birine verildi. Erdoğan’a madalyası daha sonra gönderilecek.

Theodor Heuss Vakfı, hafta başında Türk hükümetine çağrıda bulunarak, Aslı Erdoğan'ın ödül törenine katılabilmesi için Almanya'ya gelmesine izin verilmesini talep etmişti.

Ödülün gerekçesi

Almanya’nın ilk cumhurbaşkanı olan Theodor Heuss’un adını taşıyan Vakıf tarafından verilen ödüllerin bu yıl temasını “tartışmaya övgü-demokratik kamuoyu fikri” oluşturdu. Theodor Heuss Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın “demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü için yıllardır bir vatandaş olarak gösterdiği örnek olacak çabalarla Avrupa’daki demokratik tartışma kültürüne önemli bir katkı sağladığı” gerekçesiyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Theodor Heuss Madalyaları bu yıl Aslı Erdoğan’ın yanı sıra gazeteci Dunja Hayali, Münih Polis Teşkilatı Sözcüsü Marcus da Gloria Martins ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nden siyasetçi Patrick Dahlemann'a verildi.

2017 yılı Theodor Heuss Ödülü’ne ise dijitalleşen dünyada ifade ve düşünce özgürlüğü konusunda çalışmalarda bulunan İngiliz yazar ve tarihçi Timothy Garton Ash layık görüldü.

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