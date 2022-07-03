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Aslı Eroğlu'ndan açıklama

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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bu sabah yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye yatırıldı. Tetkikleri devam eden Eroğlu için sosyal medyada öldü haberleri dolaşmaya başlarken kızı Aslı Eroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aslı Eroğlu'ndan açıklama

Aslı Eroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Babamın sabah yaşadığı sağlık sorunundan dolayı Ydü hastanesindeyiz. Şuan tetkikler devam ediyor ve durumu gayet iyi. Çıkan haberkere itibar etmeyiniz lütfen.

Doktorun açıklaması şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Önlem amaçlı hastaneye yatırılan Eroğlu’nun ileri düzey tetkik ve tedavileri devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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