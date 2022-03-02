Aslım, Güngördü’yü ziyaret ederek, kitabını takdim etti

Akademisyen Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek, “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” adlı kitabını takdim etti.

Akademisyen Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek, “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” adlı kitabını takdim etti.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tanışıklığı Limasol’a dayanan, çocukluk ve gençlik yıllarından dostu İlksoy Aslım’ı konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güngördü, araştırmaların, ülke siyasi tarihi ve gelecek nesillere kalıcı kaynak bırakmak adına önemine işaret etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın yarattığı yıkıma da değinen Güngördü, adada barış ve uzlaşıdan yana olunmasının önemini belirtti.



İmzalı kitap için İlksoy Aslım’a teşekkür eden Güngördü, başarılarının devamını diledi.



Kitap hakkında Güngördü’ye bilgi veren Aslım, Khora Yayınları’ndan basılan ve ABD arşiv ve belgelerine dayandırılan kitabın Türkiye ve Kıbrıs’ta satışa çıktığını kaydetti.



Ziyarette, Mart ayı içerisinde Girne’de kitabın tanıtım ve imza günü düzenlenmesi de kararlaştırıldı.