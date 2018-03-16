Asma yaprağı ve Ispanak'a dikkat

Tarım Dairesi 9-15 Mart 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Cennet Meyvesi ,Ayva,Soya Fasulyesi ve Arpa olmak üzere 20 numunede hepsi temiz olup hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Enginar, Domates,Biber Çeşitleri,Marul ,Taze Fasulye, Salatalık,Ispanak, Maydanoz, Brokoli,Çilek,Asma yaprağı,Taze Soğan,Marul Çeşitleri,Valencia Portakal ve Limon olmak üzere 45 numune de 43'ü temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkanTatlısu da Bilal Ateş ait Asma Yaprağı limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
Tepebaşında Akdeniz Tarım Ürünlerine ait Ispanak limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G:S) Temiz
2 Halil Kasap Pazarlama İthal Armut(Deveci) Temiz
3 Halil Kasap Pazarlama İthal Ayva Temiz
4 Halil Kasap Pazarlama İthal Elma(Stk) Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
6 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
7 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
8 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz
9 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 SVS Tic Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
15 TÜK İthal Arpa(Yerli) Temiz
16 M.Hacı Ali İşlt. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
17 SVS Tic Ltd. İthal Elma (Pink Lady) Temiz
18 SVS Tic Ltd. İthal Armut (Ank) Temiz
19 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz
20 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
21 Münevver Akşahin İskele Enginar Temiz
22 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz
23 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(İh) Temiz
24 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar(İh) Temiz
25 Salime Kırşan Akdoğan Enginar(İh) Temiz
26 Bilal Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Limit Üstü
27 Mehmetali Keskin Tatlısu Biber Temiz
28 Mehmetali Keskin Tatlısu Fasulye Temiz
29 Latif Çelik Tatlısu Domates Temiz
30 Melek Yosma Tatlısu Domates Temiz
31 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
32 Selahattin Bahar Tatlısu Salatalık Temiz
33 Selahattin Bahar Tatlısu Salatalık Temiz
34 Cennet Ateş Tatlısu Biber Dolmalık Temiz
35 Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Ispanak Limit Üstü
36 Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Domates Temiz
37 Mürsel Çakır Tepebaşı Domates Temiz
38 Mithat Kayıkçı Akdeniz Biber Kapya Temiz
39 Mithat Kayıkçı Akdeniz Marul Temiz
40 Feti Bardakçı Güzelyurt Limon(İh) Temiz
41 Şerife G.Civisilli İskele Enginar(İh) Temiz
42 Nursel Ekici Yeşilırmak Çilek(Or-1) Temiz
43 Nursel Ekici Yeşilırmak Çilek(Or-2) Temiz
44 Münever ineci Yeşilırmak Brokoli Temiz
45 Münever ineci Yeşilırmak Marul Temiz
46 Nursel Ekici Yeşilırmak Domates Temiz
47 Abide Kuşaf Çukurova Enginar(İh) Temiz
48 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar(İh) Temiz
49 Mustafa Güral 2 Haspolat Enginar(İh) Temiz
50 Mustafa Güral 1 Haspolat Enginar(İh) Temiz
51 Emirali Oğur Çayönü Enginar(İh) Temiz
52 Dilekler Ticaret II Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
53 Sadamir Ticaret Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
54 Fatma Resmi Zümrütköy Taze Soğan Temiz
55 Fatma Resmi Zümrütköy Marul Temiz
56 Fatma Resmi Zümrütköy Iceberg Marul Temiz
57 Fatma Resmi Zümrütköy Kıvırcık Marul Temiz
58 Fatma Resmi Zümrütköy Maydanoz Temiz
59 Dilekler Ticaret Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
60 Kerim Korcan Şehitler Enginar(İh) Temiz
61 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar(İh) Temiz
62 Cabbar Çelik Şehitler Enginar(İh) Temiz
63 Mustafa Akbelli Mormenekşe Enginar(İh) Temiz
64 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz
65 İlkay Erdoğuş İskele Enginar(İh) Temiz
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