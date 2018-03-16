Asma yaprağı ve Ispanak'a dikkat

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkanTatlısu da Bilal Ateş ait Asma Yaprağı limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Tarım Dairesi 9-15 Mart 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Cennet Meyvesi ,Ayva,Soya Fasulyesi ve Arpa olmak üzere 20 numunede hepsi temiz olup hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Enginar, Domates,Biber Çeşitleri,Marul ,Taze Fasulye, Salatalık,Ispanak, Maydanoz, Brokoli,Çilek,Asma yaprağı,Taze Soğan,Marul Çeşitleri,Valencia Portakal ve Limon olmak üzere 45 numune de 43'ü temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkanTatlısu da Bilal Ateş ait Asma Yaprağı limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Tepebaşında Akdeniz Tarım Ürünlerine ait Ispanak limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G:S) Temiz

2 Halil Kasap Pazarlama İthal Armut(Deveci) Temiz

3 Halil Kasap Pazarlama İthal Ayva Temiz

4 Halil Kasap Pazarlama İthal Elma(Stk) Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

6 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

7 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

8 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz

9 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10 SVS Tic Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

15 TÜK İthal Arpa(Yerli) Temiz

16 M.Hacı Ali İşlt. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

17 SVS Tic Ltd. İthal Elma (Pink Lady) Temiz

18 SVS Tic Ltd. İthal Armut (Ank) Temiz

19 SVS Tic Ltd. İthal Ayva Temiz

20 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

21 Münevver Akşahin İskele Enginar Temiz

22 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz

23 Süleyman Özmındık Akdoğan Enginar(İh) Temiz

24 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar(İh) Temiz

25 Salime Kırşan Akdoğan Enginar(İh) Temiz

26 Bilal Ateş Tatlısu Asma Yaprağı Limit Üstü

27 Mehmetali Keskin Tatlısu Biber Temiz

28 Mehmetali Keskin Tatlısu Fasulye Temiz

29 Latif Çelik Tatlısu Domates Temiz

30 Melek Yosma Tatlısu Domates Temiz

31 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz

32 Selahattin Bahar Tatlısu Salatalık Temiz

33 Selahattin Bahar Tatlısu Salatalık Temiz

34 Cennet Ateş Tatlısu Biber Dolmalık Temiz

35 Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Ispanak Limit Üstü

36 Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı Domates Temiz

37 Mürsel Çakır Tepebaşı Domates Temiz

38 Mithat Kayıkçı Akdeniz Biber Kapya Temiz

39 Mithat Kayıkçı Akdeniz Marul Temiz

40 Feti Bardakçı Güzelyurt Limon(İh) Temiz

41 Şerife G.Civisilli İskele Enginar(İh) Temiz

42 Nursel Ekici Yeşilırmak Çilek(Or-1) Temiz

43 Nursel Ekici Yeşilırmak Çilek(Or-2) Temiz

44 Münever ineci Yeşilırmak Brokoli Temiz

45 Münever ineci Yeşilırmak Marul Temiz

46 Nursel Ekici Yeşilırmak Domates Temiz

47 Abide Kuşaf Çukurova Enginar(İh) Temiz

48 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar(İh) Temiz

49 Mustafa Güral 2 Haspolat Enginar(İh) Temiz

50 Mustafa Güral 1 Haspolat Enginar(İh) Temiz

51 Emirali Oğur Çayönü Enginar(İh) Temiz

52 Dilekler Ticaret II Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

53 Sadamir Ticaret Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

54 Fatma Resmi Zümrütköy Taze Soğan Temiz

55 Fatma Resmi Zümrütköy Marul Temiz

56 Fatma Resmi Zümrütköy Iceberg Marul Temiz

57 Fatma Resmi Zümrütköy Kıvırcık Marul Temiz

58 Fatma Resmi Zümrütköy Maydanoz Temiz

59 Dilekler Ticaret Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

60 Kerim Korcan Şehitler Enginar(İh) Temiz

61 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar(İh) Temiz

62 Cabbar Çelik Şehitler Enginar(İh) Temiz

63 Mustafa Akbelli Mormenekşe Enginar(İh) Temiz

64 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz

65 İlkay Erdoğuş İskele Enginar(İh) Temiz