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Asma yaprağı ve Ispanak'a dikkat

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 Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkanTatlısu da Bilal Ateş  ait Asma Yaprağı limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.                                               
Asma yaprağı ve Ispanak'a dikkat

Tarım Dairesi 9-15 Mart 2018 Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan  analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

İthal ürünlerden Çeri Domates,  Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Cennet Meyvesi ,Ayva,Soya Fasulyesi ve  Arpa olmak üzere 20 numunede hepsi temiz olup hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır.                                                

Yerli ürünlerden Enginar, Domates,Biber Çeşitleri,Marul ,Taze Fasulye, Salatalık,Ispanak, Maydanoz, Brokoli,Çilek,Asma yaprağı,Taze Soğan,Marul Çeşitleri,Valencia Portakal ve Limon  olmak üzere  45 numune de 43'ü temiz olup sadece 2 numunede limit  üstü kalıntıya rastlanmıştır.                                                   

 Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkanTatlısu da Bilal Ateş  ait Asma Yaprağı limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.                                               

Tepebaşında Akdeniz Tarım Ürünlerine ait Ispanak limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.                                                

                                                                

        İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu              

         1       Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Elma(G:S)  Temiz                  

         2       Halil Kasap Pazarlama İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         3       Halil Kasap Pazarlama İthal  Ayva Temiz                  

         4       Halil Kasap Pazarlama İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         5       Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Elma(Golden)      Temiz                  

         6       SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Golden)      Temiz                  

         7       SVS Tic Ltd.        İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         8       SVS Tic Ltd.        İthal  Ayva Temiz                  

         9       SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         10     SVS Tic Ltd.        İthal  Cennet Meyvesi   Temiz                  

         11     Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         12     Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Elma(Golden)      Temiz                  

         13     Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         14     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         15     TÜK İthal  Arpa(Yerli) Temiz                  

         16     M.Hacı Ali İşlt.    İthal  Soya Fasulyesi Küsbesi          Temiz                  

         17     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma (Pink Lady) Temiz                  

         18     SVS Tic Ltd.        İthal  Armut (Ank)        Temiz                  

         19     SVS Tic Ltd.        İthal  Ayva Temiz                  

         20     SVS Tic Ltd.        İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         21     Münevver Akşahin       İskele Enginar      Temiz                  

         22     Gürsel İlerici        İskele Enginar      Temiz                  

         23     Süleyman Özmındık      Akdoğan    Enginar(İh) Temiz                  

         24     Dudu Uluerli        Akdoğan    Enginar(İh) Temiz                  

         25     Salime Kırşan      Akdoğan    Enginar(İh) Temiz                 

         26     Bilal Ateş   Tatlısu        Asma Yaprağı     Limit Üstü          

         27     Mehmetali Keskin         Tatlısu        Biber Temiz                  

         28     Mehmetali Keskin         Tatlısu        Fasulye       Temiz                  

         29     Latif Çelik  Tatlısu        Domates     Temiz                  

         30     Melek Yosma      Tatlısu        Domates     Temiz                  

         31     İbrahim Ateş        Tatlısu        Domates     Temiz                  

         32     Selahattin Bahar  Tatlısu        Salatalık     Temiz                  

         33     Selahattin Bahar  Tatlısu        Salatalık     Temiz                  

         34     Cennet Ateş         Tatlısu        Biber Dolmalık    Temiz                  

         35     Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı     Ispanak      Limit Üstü          

         36     Akdeniz Tarım Ür. Ltd. Tepebaşı     Domates     Temiz                  

         37     Mürsel Çakır       Tepebaşı     Domates     Temiz                  

         38     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Biber Kapya        Temiz                  

         39     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Marul         Temiz                  

         40     Feti Bardakçı       Güzelyurt   Limon(İh)   Temiz                  

         41     Şerife G.Civisilli  İskele Enginar(İh) Temiz                  

         42     Nursel Ekici         Yeşilırmak  Çilek(Or-1) Temiz                  

         43     Nursel Ekici         Yeşilırmak  Çilek(Or-2) Temiz                  

         44     Münever ineci      Yeşilırmak  Brokoli       Temiz                  

         45     Münever ineci      Yeşilırmak  Marul         Temiz                  

         46     Nursel Ekici         Yeşilırmak  Domates     Temiz                  

         47     Abide Kuşaf        Çukurova   Enginar(İh) Temiz                  

         48     Meryem Kuşaf     Çukurova   Enginar(İh) Temiz                  

         49     Mustafa Güral 2  Haspolat    Enginar(İh) Temiz                  

         50     Mustafa Güral 1  Haspolat    Enginar(İh) Temiz                  

         51     Emirali Oğur        Çayönü      Enginar(İh) Temiz                  

         52     Dilekler Ticaret II Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz                  

         53     Sadamir Ticaret   Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz                  

         54     Fatma Resmi       Zümrütköy Taze Soğan Temiz                  

         55     Fatma Resmi       Zümrütköy Marul         Temiz                  

         56     Fatma Resmi       Zümrütköy Iceberg Marul      Temiz                  

         57     Fatma Resmi       Zümrütköy Kıvırcık Marul     Temiz                  

         58     Fatma Resmi       Zümrütköy Maydanoz  Temiz                  

         59     Dilekler Ticaret    Güzelyurt   Valencia Portakal(İh)    Temiz                  

         60     Kerim Korcan      Şehitler       Enginar(İh) Temiz                  

         61     Mehmet Gazi       Mormenekşe        Enginar(İh) Temiz                  

         62     Cabbar Çelik       Şehitler       Enginar(İh) Temiz                  

         63     Mustafa Akbelli   Mormenekşe        Enginar(İh) Temiz                  

         64     Fatma Sesigüzel   İskele Enginar(İh) Temiz                  

         65     İlkay Erdoğuş      İskele Enginar(İh) Temiz        

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