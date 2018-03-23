Asma yaprağının fiyatı dudak uçuklattı

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın yeşilliğiyle birlikte bereketini insanlara sunmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız, özellikle Kıbrıs Türkü’nün her mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan yaprak dolmasının ana maddesi olan asma yaprağının bugünlerde manav reyonlarındaki yerini almaya başladığını ancak fiyatından dolayı elleyenin elinin yandığını kaydettiler.

Vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi bir manav reyonunda bulunan asma yaprağının kilosunun 90 TL’den satılmakta olduğunu aktararak “Asma yaprağı değil sanki de altın satın alacağız. 90 TL’ye asma yaprağı almak her babayiğidin harcı değil” diye konuştular.