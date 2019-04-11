Asma yaprağı'nın fiyatı dudak uçuklattı

Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!

Ülkemizde ilkbaharın ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde çeşitli sebze ve meyvelerin reyonları süslediği görülüyor.

Fotoğrafta görülen asma yaprağını geçtiğimiz gün bir süpermarket reyonunda gördüklerini aktaran vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görülen asma yaprağının kilosunun gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu öğrenmek için market çalışanlarını bularak sorduk. Ancak gerçek olduğunu öğrenince şok yaşadık” dediler.