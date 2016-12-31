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Asmaaltı ve arasta esnafından KTÖS’e tepki…

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Asmaaltı ve arasta esnafından KTÖS’e tepki…
Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, KTÖS’ü, 2017 ajandasını, Kıbrıs Türkü’ne ve değerlerine hakaretler içerdiği gerekçesiyle “derhal” toplayarak, Kıbrıs Türk halkından özür dilemeye çağırdı.

Müezzinoğlu, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, “ajanda adı altında yalan, yanlış, tarihle uzaktan yakından alakası olmayan yeni bir provokasyon” örneğinin topluma “gerçekler” diye sunulduğunu savundu.

“Kıbrıs Türk öğretmenlerini temsil ettiği iddiasıyla her fırsatta KKTC ve onun kurumlarına saldıran Şener Elcil yine toplumu infiale sokacak bir icraat içine girmiştir” diyen Müzezzinoğlu, siyasi parti lideri gibi sürekli siyasetle uğraştığı ve başında bulunduğu sendika nedeniyle kendi görüşlerini tüm üyelerine ve topluma dayattığını ileri sürdüğü Elcil’in, “derhal” görevden alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, hükümete ve yargıya çağrıda bulunan Müezzinoğlu, “KKTC’ye hakaretten dolayı hukuk çerçevesinde gereken cezayı almasını istemekteyiz” ifadelerini de kullandı.

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