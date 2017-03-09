ASO'dan nükleer enerjide işbirliği anlaşması

ASO, Çek Enerji Sanayi Birliği ve Rusya'dan CICE&T ile nükleer enerjide eğitim ve teknoloji transferi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk nükleer firmalarının enerji sektöründen daha fazla pay alabilmeleri ve sertifikasyon konusunda gerekli deneyim ve birikime ulaşmaları amacıyla Çek Enerji Sanayi Birliği (CPIA) ve Rusya'dan Rosatom'un Sürekli Eğitim ve Öğretim Enstitüsü (CICE&T) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

'NÜKLEER SEKTÖRDE BULUNAN FİRMALAR İÇİN ÖNEMLİ'4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında imzalanan anlaşmayla, taraflar arasında nükleer enerjide eğitim ve teknoloji transferi yapılması hedefleniyor.

ASO adına iş birliği anlaşmasını imzalayan ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, Akkuyu, Sinop ve planlanan 3. nükleer santral projesi için 60 milyar dolar yatırım bedeli öngörüldüğünü belirterek, nükleer sektöre yönelik faaliyette bulunan firmalar için önemli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.

'NÜKLEER TEKNOLOJİ DENEYİMİ, AKKUYU VE DİĞER 2 PROJE İÇİN ÖNEMLİ OLACAK'

Cabbar, CPIA ile imzalanan anlaşmanın Türk firmaları için oldukça faydalı olacağını vurgulayarak "Çekler kendi ülkelerindeki Rus yapımı nükleer enerji santrallerinin ekipmanlarını kendileri üretiyor. Bu açıdan onların deneyim ve birikimi başta Akkuyu olmak üzere Türkiye'deki diğer 2 nükleer santral projesi için de son derece önemli olacak" dedi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin ülke sanayisine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Yavuz Cabbar, Türkiye'de birkaç ay içinde sanayicilere yönelik nükleer teknoloji eğitim merkezi açılacağını bildirdi.

'AKKUYU PROJESİNDEKİ İŞÇİLERİN EĞİTİM İHTİYACI KARŞILANACAK'ASO Genel Sekreteri Cabbar, Rusya Rosatom Sürekli Eğitim ve Öğretim Enstitüsü CICE&T ile imzalanan anlaşmayla Akkuyu nükleer santral projesinde çalışacak işçilerin eğitim ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini de belirtti.

CPIA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Bodnar da, Türkiye ile nükleer enerji alanında iş birliği için hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında Çekya'nın deneyiminden faydalanması için karşılıklı toplantı ve çalıştaylar düzenleyeceklerini belirten Bodnar, "CPIA olarak nükleer enerji sektöründe Türk firmalarına elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.