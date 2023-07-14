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Aspartam kansere neden olabilir mi?

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Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı iki kuruluş, tatlandırıcı aspartamın ‘potansiyel kanserojen’ olduğunu, ancak kararlaştırılan sınırlar dahilinde tüketilmesinin güvenli olduğunu duyurdu.
Aspartam kansere neden olabilir mi?

Söz konusu değerlendirme, WHO’ya bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) yanı sıra WHO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortaklaşa yürütülen Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından yapıldı.

Dünyadaki en popüler tatlandırıcılardan biri olan Aspartam, diyet dostu olarak kabul edilen birçok üründe kullanılıyor.

WHO Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Francesco Branca, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, “Tüketiciler tatlandırıcılı veya şekerli kola içmeye karar vereceklerse, bence üçüncü bir seçenek düşünülmeli. Bunların yerine su içmek” dedi.

Lyon merkezli IARC, bu konuda ‘sınırlı kanıtlar’ olduğuna dikkati çekerek, riski 2B olarak değerlendirdi.

IARC, aspartamı ‘muhtemel bir kanserojen’ olarak sınıflandırdı.

JECFA ise, kabul edilebilir günlük alım miktarını 40 mg/kg vücut ağırlığı olarak teyit etti.

JECFA’nın açıklamasında, “Aspartamın WHO tarafından önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde tüketilmesi halinde kansere neden olabileceğine dair ikna edici bir kanıt olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

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