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“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Himayelerinde Hafta Sonu Yapılıyor

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“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 6 Aralık Pazar günü gerçekleştiriliyor.
“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Himayelerinde Hafta Sonu Yapılıyor

“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 6 Aralık Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Aspava Spor Kulübü ve Su Sporları Federasyonu işbirliğinde “CahangeYour Life-Yaşamını Değiştir” sloganı ile yapılacak olan  geleneksel“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” çocuk ve gençlerin katılımını artırmak amacıyla bu yıl 2  kategoride düzenlenecek.

Bu çerçevede yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç atacaklar.

Şimdiden büyük ilgi olan “Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”nin kayıtları  4 Aralık Cuma günü kapanacak. Yarışmaya katılacak sporcular Cuma günü mesai bitimine kadar 0533 857 1774 numaralı telefonu arayarak kayıt yapabilecekler.

Serbest stilde yapılacak olan ve şu ana kadar 12 yaş ile 74 yaş arası çok sayıda sporcunun kayıt olduğu “Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”nun startı her yıl olduğu gibi Yedidalga’da bulunan Aspava Restoran’ın kıyısından verilecek.

Saat 10.00’da başlayacak yarışın güvenlik önlemlerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri destek verecek. Yaşanacak olası  bir olumsuzluğa anında müdahale etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir ambulans da yarış alanında hazır bulunacak.

Covid-19 nedeniyle bu yılki maratona yurt dışından sporcu kabul edilmeyecek. Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı tavsiye kararı çerçevesinde, yarış öncesinde Sağlık Çalışanları ve Covid-19’dan ölen hastalar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Her iki kategoride de yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verilirken, dereceye giren sporcular  da kupa ile ödüllendirilecek. Ayrıca tüm sporculara yarışma anısına sweatshirt, çanta, avlu ve maske takdim edilecek.

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