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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Aspest çatı, kansere davetiye çıkartıyor !..

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Aspest çatı, kansere davetiye çıkartıyor !..
Aspest çatı, kansere davetiye çıkartıyor !..

KKTC’nin en önemli kurumlarından bir tanesi konumunda olan Şehircilik Planlama Dairesi binası kansere davetiye çıkartıyor. Kanserojen madde içeren Aspest olarak nitelendirilen amyant çatı ile kaplı tavan, çalışanlar için ciddi kanser riski oluştururken, bakanlığın buna kayıtsız kalması eleştirileri de beraberinde getiriyor. Kamu İş Sendikası, geçtiğimiz hafta içerisinde konunun ciddiyetini gündeme getirerek çalışanların ciddi risk altında çalıştığına vurgu yapmıştı. Sendikanın grevine rağmen, bakanlığın hala daha konuya duyarsız davrandığı öne sürülüyor.

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Şehir Planlama Dairesine ait bazı binaların arka kısmının, yabani ot ve çöplerden geçilmediği  gözlemlenirken, devletin adına hiçte hoş olmayan bu görüntüler, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Bazı binaların yan tarafının boyaları da dökülerek çirkin bir görüntü yansıtırken, özellikle amyant çadı katına yönelik tepkiler giderek artıyor.

Şehir Planlama Dairesinin kullanımında olan iki arabadan bir tanesinin makinesi sıkıştığı için kullanılamayacak duruma gelirken, yer tesbitine gidecek personelin, bu konuda büyük sıkıntı çektiği öğrenildi.

Şehir Planlama Dairesinde dosyası imza bekleyen bir vatandaş yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi Şehir Planlama Dairesidir. Allah aşkına, bu dairenin bazı binalarını gezip görün. Kanser ihtiva eden Aspest yani bizlerin tabiri ile amyant bir çatı. Özellikle bu amyant çatı yazın sıcak günlerinde kıl gibi toz zerrecikleri ihtiva eder. Bunları soluyan insanlar Akciğer kanseri riski ile karşı karşıya kalır dedi.

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Ayni vatandaş açıklamasına devamla, Şehircilik Planlama Dairesindeki dosyamızı takip için daireye geliyoruz. Araç eksikliğinin yanısıra, memur ve çalışan eksikliğinin yetersiz olması nedeniyle, dosyamızı uzun süre beklemek durumunda kalıyoruz. Az sayıdaki çalışan, insan üstü bir gayret ile işleri yetiştirmeye çalışıyor ama günün sonunda halk ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanlar hiçkimseyle bırakın konuşmayı, devlet dairesi çalışanları oldukları ve bu nedenle konuşamadıkları için dertlerini de anlatamıyorlar Bu insanlara günah oluyor ifadesinde bulundu.

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Şehir Planlama Dairesinin bu görüntüsünü düzeltmek için kıllarını kımıldatmayan, bakan ve hükümet edenlerimiz, devletin prestijini düşünmüyorlarsa bari bu dairede çalışan insanlarımızın sağlığını düşünsün. Bu kadar umursamazlık olmaz diyen ayni vatandaş, yarın sendika bu yaşananlardan dolayı, haklı olarak süresiz greve giderse olanlar işlerinin yapılmasını bekleyen halka olacak. Çalışan hastalığa karşı güven içinde değil. Görüntü ortaçağ görüntüsünü yansıtıyor. Bari birşeyler yapılsın da hiç olmazsa o görüntü biraz iyileştirilsin dedi.

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