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Aspirinin saçlara inanılmaz faydası

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Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
Birçoğumuzun sadece kan sulandırıcı etkisi ile tanıdığı aspirinin saçlarımıza olan faydası saymakla bitmiyor...

SAÇ RENGİNİ KORUR 

Özellikle açık renk saçlların daha çok etkilendiği, klorlu su, uzun süre güneşe maruz kalma gibi sebeplerden dolayı saç rengi açılabilir. Bu durumu doğal yoldan toparlamak için birkaç aspirinin ılık suda çözülmesini bekleyin, karışımı saçınıza uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

SAÇLARI PARLAKLAŞTIRIR 

Aspirindeki salisilik asit saçtaki kırıkları azaltır ve saçın daha parlak olmasına yardımcı olur. 

KEPEKLERİ AZALTIR 

Şampuana ekleyeceğiniz aspirin ile kepek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Aspirindeki salisilik asit kafa derisindeki ölü deri hücrelerini çözerek kepekleri azaltacaktır. Saç derinizdeki doğal yağları kaybetmek istemiyorsanız, aspirini ayrı şekilde kullanın. Şöyle ki; haftada bir ezilmiş birkaç aspirini o günlük şampuanınıza katın.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLER 

Araştırmacılara göre yüksek oranda prostaglandin D2 bulunan hayvanlar kesinlikle kel oluyor. Bu hipotez doğrultusunda saç dökülmesi yaşayan kişilerde prostaglandin D2 üretiminin yüksek olduğu düşünülmüştür. Aspirin ise prostaglandinin üretimini en iyi engelleyen bileşimlerden biri olarak bilinir. 

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