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Assange’a Londra mahkemesinden ret

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Assange’a Londra mahkemesinden ret
Londra’da mahkeme WikilLeaks kurucusu Assange’ın, hakkındaki tutuklama kararının düşürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. Bunun üzerine avukatların yaptığı yeni bir başvuruyla ilgili karar ise 13 Şubat’ta verilecek

İngitere’nin başkenti Londra’da mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için çıkarılan tutuklama emrinin devamına karar verdi.

Hâkim Emma Arbuthnot, Assange’ın tutuklanması kararının düşürülmesine yapılan başvuruyu reddederek, “Yakalama kararının geri çekilmesi gerektiğine ikna olmadım” dedi. Ancak hâkim, Assange’ın avukatlarının, tutukluk kararının kamu yararı gerekçesiyle kaldırılması için yeni bir başvuru yapabileceğini de belirtti. Bunun üzerine avukatları yeni bir başvuruda bulundu. Hâkim Arbuthnot, bununla ilgili kararını 13 Şubat’ta vereceğini açıkladı.

Bu başvurusu kabul edilirse, Assange beş buçuk yıl önce sığındığı ve o tarihten bu yana dışarı çıkamadığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği binasını terk edebilecek.

250 bin gizli belge yayımladı

Assange, 2010 yılında internet sitesi WikiLeaks üzerinden başta ABD olmak üzere birçok ülkenin gizli askeri dokümanlarıyla diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayımlayarak dünya çapında ses getirmişti.

Assange, 2010’da İsveç’te hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturma sebebiyle tutuklanıp ABD’ye iade edilmekten endişe duyduğu için 2012’de Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

Assange’ın İsveç’te tecavüz ile suçlandığı soruşturma 2017 senesinde mahkemenin kararıyla kapatılmıştı. Ancak İngiltere, Assange’ı, kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettikten sonra mahkemeye gitmediği gerekçesiyle tutuklamak istiyor. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da geçen yılki açıklamasında, Assange’ın tutuklanmasının “öncelik” olduğunu belirtmişti.

46 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange’ın avukatlığını yapan Mark Summers mahkemede geçen hafta tutuklama kararının “amacını ve işlevini yitirdiği” yönünde ifadede bulunmuştu. Summers, Assange’ın “hapishane gibi” koşullarda yaşadığını, psikolojik sağlığının kötüye gittiğini ve ciddi tehlike altında olduğunu söylemişti.

Ekvador geçen Aralık ayında Assange’a vatandaşlık verildiğini duyurmuştu. Ekvador’un Assange’ın büyükelçilik binasından çıkabilmesi ve ülke içinde tutuklanmadan dolaşabilmesi için İngiltere’den istediği diplomatik statü talebi ise reddedilmişti. (dw.com)

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