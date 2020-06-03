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Associated Press: DSÖ yöneticisi Çin'i koronavirüsle ilgili bilgileri geç paylaşmakla suçladı

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Associated Press: DSÖ yöneticisi Çin'i koronavirüsle ilgili bilgileri geç paylaşmakla suçladı
Associated Press: DSÖ yöneticisi Çin'i koronavirüsle ilgili bilgileri geç paylaşmakla suçladı

Associated Press, koronavirüs sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporlarına göre 'Çin'in bilgileri 2 hafta geciktirdiğinin' ortaya çıktığını iddia etti.

Associated Press (AP), koronavirüsün ilk günlerinde Çin'in tavrına ilişkin yaşanan tartışmalarda yeni bir iddia ortaya attı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’le ilgili sızan raporlarını haberleştiren ajans, ortaya çıkan raporlara göre Çin yönetiminin salgınla ilgili bilgileri DSÖ'ye vermekte geciktiğini iddia etti. 

 

DSÖ'nün Sağlık Acil Durum Programı görevlisi Dr. Maria van Kerkhove’nin ifadelerine yer verilen haberde, Kerkhove'nin Çin ile ilgili olarak "Çok az bilgiyle ilerliyoruz. Bu uygun bir plan yapmamız için yeterli değil" dediği aktarılıyor.

'Televizyondan 15 dakika önce paylaşıyorlar'

DSÖ Çin yetkilisi Dr. Gauden Galea'nın ifadelerine de yer verilen haberde, Galea'nın Pekin yönetiminden veri akışı konusunda şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Galea'nın, Çin ile kurulan iletişim konusunda yaşanan problemlere dikkat çektiği ve "Devlet televizyonunda yayınlanmadan 15 dakika önce bizimle verileri paylaşıyorlar" dediği iddia edildi.

Salgının ilk günlerinden itibaren, Çin'in salgında mücadele performansı eleştiri konusu olmuştu. 

ABD yönetimi de Çin'in virüsle ilgili bilgileri gizlediğini ve DSÖ'nün 'Çin için çalıştığını' iddia ederek örgütle ilişkilerin sonlandırılacağını söylemişti.

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