Astana öncesi Esed güçlerinin ateşkes ihlalleri sürüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantının ön görüşmeleri sürerken, Beşşar Esed rejimi güçleri, ülkenin farklı bölgelerinde yoğun ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantının öngörüşmeleri sürerken, Beşşar Esed rejimi güçleri, ülkenin farklı bölgelerinde yoğun ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Halep'teki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus ordusu ile Esed yönetimine ait savaş uçakları Halep'te muhaliflerin denetimindeki Kafr Hamra ve Raşiddin bölgesi ile Daret İzze, Anadan ve Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine 'fosfor' bombalarıyla saldırdı.'' dedi.

Çok sayıda sivilin yaralandığını söyleyen Ahmed, ''Esed rejiminin savaş uçakları İdlib kent merkezi, Maaret en-Numan ile Cisr eş-Şuğur ilçesini de bombaladı. Bombardıman yoğunlukla fosfor içerikliydi." dedi.

Dera ilindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf da, ''Rejimin uçakları son günlerde Dera Beled ile Um Meyazin beldelerindeki yerleşim alanlarını bombaladı. Saldırılarda onlarca ev yıkıldı.'' diye konuştu.

"Şam ve müttefikleri anlaşmaya başından beri uymadı"

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki yerel koordinasyon komitesi üyesi Yusuf el-Bustani, şunları kaydetti:

''Esed rejiminin Doğu Guta'daki ilçe ve beldelere yönelik saldırıları devam ediyor. Rejim ve müttefikleri anlaşmaya başından beri uymadı. Şam'ın Kabun semti ile Haresta her gün rejimin yoğun bombardımanı altında. Arbin ve Cobar beldesi ile Duma ilçesine Esed güçleri her gün karadan ve havadan saldırıyor.''

Muhalifler Astana'da olmayacak

Muhalefet heyeti, Rusya garantörlüğündeki rejim güçlerinin yoğun ateşkes ihlallerin sürdürmesi üzerine, Astana 3 toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Halihazırda Astana 3 toplantısı, Türkiye, Rusya, İran, BM ve rejim heyetleri arasındaki ikili hazırlık görüşmeleriyle sürüyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. Esed rejimi güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde toplanmıştı.

Tüm tarafların bir araya geleceği toplantı yarın Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un başkanlığında gerçekleştirilecek.