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Astana'da Putin ile görüşen Erdoğan: Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili adımlar atabileceğimize inanıyorum

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.  
Astana'da Putin ile görüşen Erdoğan: Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili adımlar atabileceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Nükleer santral mesajı 

Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum" dedi.

Erdoğan, Putin'e "Sizleri en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" açıklamasında bulundu.

Putin, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık." dedi.

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