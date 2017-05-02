Astana'da Suriye konulu teknik toplantı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3-4 Mayıs'ta yapılacak Suriye konulu 4. toplantı öncesi garantör ülkelerden askeri uzmanların yanı sıra Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantı yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, bugün basına kapalı gerçekleşecek teknik toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’dan askeri uzmanların yanı sıra BM’nin mayın temizleme konulardan sorumlu Hizmet Başkanı Agnes Marcaillou da katılacak.

SURİYE KONULU ASTANA 4. TOPLANTISI

Yarın başlayacak Suriye konulu görüşmelerin 4. turu çerçevesinde öncelikle ikili görüşmelerin, 4 Mayıs öğleden sonra ana toplantının, ardından da basın toplantısının yapılması bekleniyor.

Görüşmelerde Türk heyetini Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek. Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık yapacak.

Suriye askeri muhalefetine Muhammed Alluş başkanlık yapacak, Suriye rejimi heyetini de Beşar Caferi yönetecek.

Ayrıca görüşmelere, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ürdün Dışişleri Bakanının siyasi konulardan sorumlu danışmanı Nawaf Wasfi Tel ve ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Steward Johnson’ın katılması bekleniyor.