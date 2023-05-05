Asteğmen ve Çavuş Celbi ant içti

Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile askeri ve sivil yetkililerle aileler izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende daha sonra ant içme gerçekleştirildi.

Celp adına Asteğmen Ada Enver Etkin konuşma yaparken, Çavuş Mustafa İlkman da “Vatan Aşkı Kıbrıs” adlı şiir okudu.

Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden tören, başarılı personele ödüllerinin verilmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları, tüfekli grup gösterisi, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiye tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla üye olduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıyla artık KKTC’yi tanıma zamanının geldiğini, bunların önemli adımlar, aşamalar olduğunu vurguladı.

GKK’nın düzenli ordu olarak Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin geleceğine yönelik çalışmalarının, barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu belirten Tatar, yapılan yatırımlarla daha güçlü bir ordu olarak KKTC’nin bağımsızlığını, özgürlüğünü hürriyetini koruması konusunda hiçbir şüphe olmadığının altını çizdi.

Tatar, geleceğin güçlü KKTC’nin olduğunu, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da doğal kaynakların, hak ve hukukun korunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ant içen asteğmen ve çavuşları kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, evladı yetiştirmenin, büyütmenin önemine işaret ederek, GKK saflarına vatan ve millet savunmasına katılmalarına şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün çok acılar çektiğini, göçler yaşadığını, bedeller ödediğini, soykırımlardan geçtiğini" kaydeden Tatar, “Ama her zaman Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yanımızdaydı” dedi.

Türkiye’nin TMT’nin kuruluşunda da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, Rum tarafının EOKA örgütü ve Akritas Planı’na karşı Kıbrıslı Türklerin de TMT ile kendi savunma örgütünü kurduğunu hatırlattı.

Ecdadın, devlet kurulmadan önce TMT çatısı altında destansı mücadele verdiğini, vurgulayan Tatar, “Hep Atatürk’ümüzün kurtuluş savaşlarını istiklal savaşlarını o ilhamla izledik. Ne mutlu bize ki, ondan aldığımız ilhamla çizdiği aydınlık yolda Kıbrıs Türkü burada mücadelesini Atatürk ilke ve inkılaplarını uygulamak suretiyle direnişini büyük başarıyla sürdürebildi. 1974 Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin adaya adım atmasıyla yeni bir dönem başladı” diye konuştu.

TMT’nin 1976 yılında GKK’nın kurulmasıyla düzenli bir orduya dönüştüğünü belirten Tatar, TSK ve Anavatan'ın desteğiyle GKK’nın düzenli bir ordu olarak vatan savunmasında büyük hizmetler verdiğini kaydetti.

6 Şubat’ta yaşanan depremin üzüntüsünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere, Şampiyon Melekler’e ve tüm vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

Tatar, “Arzumuz KKTC’nin güçlenerek yaşatılmasıdır” diyerek, askerlere, Mücahitlere güvendiğinin altını çizdi.

-Topaloğlu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC’nin varlığını, bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan asteğmen ve çavuş celbinin huzurda yemin ettiklerini kaydetti.

Topaloğlu, "Asker ocağına kısa bir sürede uyum sağlayarak Kıbrıs Türkü olmanın gururu ile kahraman Mücahit oldular” dedi.

Topaloğlu, genç Mücahitlerin, güvenini şanlı tarihinden, gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılapalrından alan GKK’nın saflarına katıldıklarını kaydetti.

Ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Yapılan yemin Türk gencinin özünde var olan göreve hazır olmanın, kanun, nizam örf ve adetlere bağlılığın, vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.

Topaloğlu, ant içen Mücahitlerin ulvi görevi başarıyla yerine getireceklerine, bayrağı daima göklerde dalgalandıracaklarına inanç belirtti.

Topaloğlu, “İçtiğin andın gereği olarak devletimizin egemenliğini sürdürmek, vatanımızı barış içerisinde korumak, ana gaye olacaktır” dedi.

-Etkin

Celp adına konuşan Asteğmen Ada Enver Etkin ise askerlik hizmetinin kutsal görev olduğunu, üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirebileceğini söyledi.

Etkin, ecdadın kutsal emanetini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyduklaırnı vurguladı.

Etkin, milletin vereceği her görevi tereddütsüz yerine getireceklerini, KKTC’nin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olduklarını, ettikleri yemine hayat boyu sadık kalacaklarını kaydetti.