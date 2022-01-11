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Astigmat nedir, dereceleri nelerdir?

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Astigmat nedir, dereceleri nelerdir?
Astigmat nedir, dereceleri nelerdir?

Astigmat, korneanın ya da göz merceği kavisinin normal bir biçimde olmaması ve bundan dolayı bulanık görmeye yol açan yaygın bir göz kusurudur.

Gözün net görebilmesi için, göze gelen ışınların kırılması ve arka taraftaki retina bölgesine odaklanması gerekmektedir. Kornea yani gözümüzün ön tarafında yer alan şeffaf tabaka ve gözün merceği gelen bu ışınları kırar.

Göz, gelen ışınları retinada odaklanamaz ve bulanık görmeye neden olursa o zaman astigmat var demektir.

ASTİGMAT NEDEN OLUR?

Astigmat gözün en ön kısmındaki saydam tabaka yani korneanın şekil bozukluğundan kaynaklanır. Normalde yuvarlak olan korneanın, eliptik şekilde düzensiz kavislenmesine bağlı ortaya çıkan durumdan dolayı astigmat olur.

ASTİGMAT BELİRTİLERİ

Gölgeli görme

Gözlerde aşırı kayma

Göz ağrısı

Gece araç kullanırken görmede zorlanma

Net görmek için gözleri kısma

Bulanık görme

Çift görme

Baş ağrısı

Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu

ASTİGMAT DERECELERİ

0,50-1,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu derecede olan hastalar için ciddi bir risk yoktur. Gözlük kullanmayı gerektiren bir durum değildir. Düzenli doktor kontrollerine gidilmesi gerekir.

1,00-4,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu dereceye miyop ya da hipermetrop gibi göz kusurları da araya girdiği için gözlük kullanılması gerekir. Bu aralıktaki astigmat hastalarının her ay düzenli olarak göz doktoruna muayene olmaları gerekir.

4,00 ve üzerindeki astigmat dereceleri

Göz sorununu teşkil eder. Göz muayenesi şarttır. Düzenli muayene olunmazsa bu durum diğer göz sorunlarına da neden olabilir. Gözlük kullanmak gerekir. Bilgisayar, telefon, kitap ve ışık gibi etkenlere karşı gözlerini korumaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu astigmat dereceleri daha da ilerleyebilir.


ASTİGMAT TEDAVİSİ

Astigmat, basit bir göz muayenesi ile teşhis edilir. Tedavisi için birkaç yöntem vardır:

Gözlük

Gözlük, bulanık görme şeklini düzelterek gözün net görmesini sağlar. En yaygın yöntem olan gözlük, astigmat derecesini etkilemez.

Kontakt Lensler

Astigmat sorunu için torik lensler olarak adlandırılan yumuşak kontakt lensler tercih edilebilir. Eğer astigmat derecesi daha yüksek ise gaz geçirgen sert kontakt lensler kullandırılır.

Göz Lazer Ameliyatı

En etkili yöntemlerden biri de göz lazer ameliyatıdır. Böylece gözleriniz ışık ışınlarını daha iyi odaklayabilir. Bunu gözlük ya da lens kullanmak istemeyenler tercih edebiliyor. Bu ameliyatla %90 oranla başarılı sonuçlar alınmaktadır.

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