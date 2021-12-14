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Astım Atakları Neden Gece Artar? İşte Yanıtı

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Astımın neden gece saatlerinde daha kötü seyrettiği anlaşıldı. Japon bilim insanları, astımın bir uyku hormonu olan melatonin yüzünden etkilerini artırdığını ortaya çıkardı.
Astım Atakları Neden Gece Artar? İşte Yanıtı

Astım, solunum yollarını tıkaması sonucu nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalık...

En önemli belirtilerinden biri de özellikle uykudayken atakların artması.

Astım kaynaklı ölümlerin yarıdan fazlası da geceleri yaşanıyor.

Uykuda salgılanan melatonin yüzünden arttığı belirlendi

Japon bilim insanları "Neden özellikle gece?" sorusunun cevabını buldu.

Japon Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir uyku hormonu olan melatoninin astımı kötüleştirdiğini keşfetti.

Araştırma sonuçlarına göre melatonin, bronşların daralmasına yol açıyor. Dolayısıyla havanın akciğerlerden içeri ve dışarı hareket etmesini sağlayan yoldaki daralmayı şiddetlendiriyor.

2019'da astım nedeniyle 461 bin kişi öldü

Çalışma, astımlı hastaların uykuda ölüm riskini azaltma ve nihayetinde astımı kesin tedavi etme sürecinde çok önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, astım nedeniyle 2019'da 461 bin kişi hayatını kaybetti. 

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