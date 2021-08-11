Astım Hastaları Aşırı Sıcaklardan Nasıl Korunabilir?

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi nedeniyle birçok ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, sıcak geçen günler için astım hastalarına uyarılarda bulundu. Sıcak hava ve yüksek nemin, sağlıklı kişilerin dahi yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Yılmaz, özellikle astım hastalarının yaz mevsimini tedbirler alarak geçirmesi gerektiğini söyledi.
Nem yüzde 60'ı geçerse evden çıkmamalılar
Adem Yılmaz, astım hastalığının birincil nedeninin viral enfeksiyon olduğunu ancak aşırı sıcak ve nemin de önemli nedenler arasında bulunduğunu belirtti.
Astım hastalarının sorun yaşamaması için bulundukları ortamın havasındaki nemin yüzde 30 ile 50 arasında olması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Sıcaklıkların yükseldiği ve nem oranının yüzde 60'ı geçtiği durumlarda evden çıkmamalılar.
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