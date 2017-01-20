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Astım hastası çocuklarda obezite riski daha yüksek

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Astım hastası çocuklarda obezite riski daha yüksek
ABD'de yürütülen bir araştırma, küçük yaşta astım hastalığına yakalanan çocuklarda obezite riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

California Üniversitesinde yapılan çalışmada, çocuk yaşta astım tanısı konanların ileriki dönemlerde ya da ergenlikte obez olma risklerinin, astım olmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, obez olmayan aralarında astım hastalarının da bulunduğu 5 ila 8 yaşında 2 bin 171 çocuğu 10 yıl boyunca izledi.

Araştırma sonucunda, astım olan çocuklarda obezite riskinin astım olmayanlara göre yüzde 51 daha fazla olduğu belirlendi. Öte yandan astım tedavisinde kullanılan ilaçların obezite riskini yüzde 43 oranında azalttığı gözlendi.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Zhanghua Chen, bu araştırmanın astım ilaçları bakımından literatüre yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti.

Uzmanlar, düzenli ilaç kullanımı, iyi beslenme ve egzersizin obezite riskini hem astım hastası hem de diğer çocuklarda azaltılabileceğini vurguluyor.

Çalışma, Amerikan Göğüs Hastalıkları Topluluğunun "Respiratory and Critical Care Medicine" dergisinde yayımlandı.

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