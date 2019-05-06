Astım Nüfusun %7-10’unu Etkiliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, toplum sağlığıyla ilgili konularda büyük bir duyarlılıkla toplumu bilgilendirmeye ve çok merak edilen soruların cevaplanmasında aracılık etmeye devam ediyor

Son olarak DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turgay Çelikel, 7 Mayıs Dünya Astım Günü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Astımın hava yollarının tıkanıklığı ve aşırı hassasiyeti ile seyreden kronik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Çelikel, “Astım, ataklarla seyreder. Bunların arasında hasta tamamen normale dönebilir. Yanlış ve yetersiz tedavi ise ölüme yol açabilir” dedi.

“Nüfusun %7-10’unu Etkiliyor”

Prof. Dr. Çelikel, astımın toplumdaki sıklığı ve oluşma sebeplerine ilişkin ise, “Nüfusun %7-10’unu etkileyen bir hastalıktır. Çocuklar ve genç erişkinlerde en sıklıkla görülen kronik hastalıktır. Gebelikteki D vitamini eksikliği, annenin sigara içmesi ve mikroplarla karşılaşmayan çocuklarda alerjik hastalıklar ve astım daha sıktır” diye konuştu. Alerjinin astıma bağlantısına dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çelikel, şunları söyledi: “Astım kalıtsal veya edinilmiş olabilir. Çocuklarda ve gençlerde görülen astım çoğunlukla allerjik yatkınlığa bağlıdır, buna atopi denir. Alerjik rinit ve egzama da bu grup içindedir ve sıklıkla beraber görülebilir. Bu çocuklarda kuvvetli astım veya diğer alerjik hastalıkların aile öyküsü vardır. Genetik yatkınlığı olanlar çocuklukta ev tozu miteları, evde bakılan hayvanlar veya hamamböceğine maruz kaldıklarında astım oluşabilir.”

Çevresel Etkenler

Prof. Dr. Çelikel, astıma yol açan çevresel etkenlere ilişkin şunları söyledi: “İlkbaharda ot ve ağaçlardan yayılan polen tozları, son baharda ise yaprak çürümesi ile oluşan küf mantarları tetikleyici rol oynar. Kalabalık otoyollara 150 metre mesafe içinde yaşayanlarda egzoz kirliliğine bağlı alerjik hastalıklar daha sık görülür. Ev içinde biomass (organik madde) ısı ve yemek pişirme için kullanıldığında solunum hastalıkları ve enfeksiyonları ciddi oranda artar. Bu nedenle sık solunum viral enfeksiyonu geçiren çocukların en önemli astım tetikleyicileri arasındadır. Kedi tüyü maruziyeti de önemli bir faktördür.”

“Sigara Astımı Tetikler”

Doğumdan önce, gebelik sırasında veya hemen sonrasında astım gelişimini engellemenin mümkün olup olmadığına ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Çelikel, “Kalıtsal faktörler değişmez. Ancak gebelikte sigara içen kadınların bebeklerinde bile alerjik belirtiler ve akciğer gelişiminde zayıflık görülür. Gebenin D vitamini takviyesi almasının da önemi gösterilmiştir” dedi. Astım tedavisinde bu kadar kolaylık ve ilerleme varken, bilimsel olarak ispatlanmamış bitkisel madde kullanımını uygun bulmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çelikel, bu maddelerin potansiyel yan etkilerinin olabileceğine dikkat çekti. Sigara ile astımın ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çelikel, şunları söyledi: “Sigara astımı tetikler. Uzun süre içildiğinde ise kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) da oluşur. Astım sonradan gelişebilir. Obezite ve Reflü ile yakın ilişkisi olabilir. Ayrıca 100’den fazla maddenin meslek astımı yaptığını biliyoruz. Fırıncı astımı bunların en iyi bilinen örneğidir.”