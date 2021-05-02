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'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney: IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur, ülke buna hazır değilmiş

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Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı” sözleriyle gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Ortaköy’de görüntülendi.
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney: IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur, ülke buna hazır değilmiş

'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim' diyen Yusuf Güney, “Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş” dedi.

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, “Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı” sözleriyle gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Ortaköy’de görüntülendi.

‘Ne deliyim ne veliyim’

Şarkıcı, sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyledi:

  • “Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş.
  • Söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim.

‘Şamanlardan eğitim aldım, ilk seferinde Ayahuasca çayı içtim'

Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Ruhu bedenden ayrılır, kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. İstediğim yere bu şekilde gidebiliyorum. 3 yıl boyunca bununla ilgili Peru’da Şamanlardan eğitim aldım. İlk seferinde Ayahuasca çayı verdiler. Çok meşakkatli iş. Eğitim lazım, inanmak lazım.

'Yanınızda güvendiğiniz biri olmalı'

Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece. Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım.

‘Konferans vereceğim’

Yakında Peru, Ekvador ve Portekiz’e gideceğim ve bu üç ülkede ciddi bir eğitim alacağım. Hatta bu konularla ilgili konferanslar da vermeyi düşünüyorum. Gençlerimizin manevi taraflarını güçlendirmemiz lazım. Yoksa ülke olarak kafayı yiyeceğiz.”

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