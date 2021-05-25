AstraZeneca aşısı 35 yaş ve üzerine uygulanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüs aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs Çarşamba gününden (yarın) itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacak.
3 MERKEZDE DAHA AŞI YAPILACAK
Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklenmiş olup, Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacak.
Aşı yapılan merkezler şu şekilde:
- Lapta Sağlık Merkezi
- Akdoğan Sağlık Merkezi
- Maraş Sağlık Merkezi
- Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- Gazimağusa Devlet Hastanesi
- Cengiz Topel Hastanesi
- Girne Akçiçek Hastanesi
- Çamlıbel Sağlık Merkezi
- Değirmenlik Sağlık Merkezi
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