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AstraZeneca Aşısı Olduktan Sonra Yoğun Bakıma Alınan İngiliz Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Güney’de, astrazeneca aşısı olduktan sonra pıhtı atması sonucu hastane kaldırılan İngiliz vatandaşı bir kişi bu sabah hayatını kaybetti.
AstraZeneca Aşısı Olduktan Sonra Yoğun Bakıma Alınan İngiliz Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Güney’de, astrazeneca aşısı olduktan sonra pıhtı atması sonucu hastane kaldırılan İngiliz vatandaşı bir kişi bu sabah hayatını kaybetti.

Cyprus Mail’in haberine göre, AstraZenega aşısı olduktan sonra pıhtı atması sonucu hastane kaldırılan İngiliz vatandaşı bir kişi bu sabah hayatını kaybetti.

Kıbrıslı Rum Devlet Sağlık Hizmetleri sözcüsü, 39 yaşındaki kadının organlarının bağışlandığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan kadının iki hafta önce Baf’ta aşı olduğu ve herhangi başka sağlık sorunu bulunmadığı bildirildi.

Aşı sonrası pıhtı atan ve yine hastaneye kaldırılan, 40 yaşındaki bir başka kadın hastanın ise durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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