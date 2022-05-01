AstraZeneca aşısı rahim ağzı kanseri için de umut olabilir

Yeni yürütülen bir çalışmaya göre, Covid-19'a karşı üretilen AstraZeneca aşısı ile aynı teknolojiyi kullanan HPV aşısı, yetişkinlerde rahim ağzı kanseriyle mücadele edebilir.

İngiltere menşeli AstraZeneca aşısının arka planındaki teknoloji, rahim ağzı kanseriyle savaşmak için kullanılabilir ve potansiyel olarak hastalığın erken belirtilerini ilerlemeden önce yok edebilir.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere’deki bazı hastanelerde servikslerinde kanser öncesi doku için testi pozitif çıkan 50’den fazla kadına özel olarak tasarlanmış bir HPV aşısı için denemeler sürüyor.

Bir yıl sonra, araştırmacılar kanser öncesi dokunun hala rahim ağzında olup olmadığını ve kadınlarda bu kanser olduğunda neredeyse her zaman mevcut olan bir enfeksiyon olan HPV’nin izlerini inceleyecekler.

Apollo adı verilen proje, HPV’yi hedefleyen ancak gençlere verilen HPV aşısından farklı olan ve AstraZeneca aşısıyla aynı teknolojide olan inaktive edilmiş bir şempanze adenovirüsü kullanan VTP-200 adlı bir aşıyı içeriyor.

PAP SMEAR TESTİ İLE ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN

Proje, Covid-19 aşısının yaratıcılarından biri olan Sarah Gilbert’in ortağı olduğu bir şirket olan Vaccitech tarafından hazırlandı.

Yenilikçi projede yer alan Jinekolog Profesör Pierre Martin-Hirsch, “Rahim ağzı kanserinin erken belirtilerini ameliyatsız tedavi edebilseydik, bu pek çok kadının sağlığı için büyük bir fark yaratırdı. Şimdi bu aşının çözüm olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Her yıl yaklaşık 3.200 kadını etkileyen rahim ağzı kanseri, İngiltere’de en iyi kontrol edilen kanserlerden biridir. Bu, esas olarak, kadınların pap smear testlerine tabi tutulduğu geniş çaplı tarama programının başarısından kaynaklanıyor.