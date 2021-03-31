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AstraZeneca aşısının adı değişti

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Avrupa İlaç Ajansı, şirketin başvurusunun ardından isim değişikliğini onayladı. Aşı artık Vaxzevria adıyla anılacak.
AstraZeneca aşısının adı değişti

Birçok Avrupa ülkesinin kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle kullanımını geçici olarak durdurduğu ancak daha sonra “Faydaları risklerinden fazla” denilerek kullanıma sunduğu AstraZeneca aşısının adı değişti.

Aşı artık Vaxzevria adıyla anılacak. Avrupa İlaç Ajansı, şirketin başvurusunun ardından isim değişikliğini onayladı. İsveç İlaç Ajansı’nın portalında yer alan bilgiye göre ise ad değişikliği başka hiçbir değişikliğe yol açmayacak, ama aşı uzmanları ad değişikliği konusunda bilgi sahibi olmalı, çünkü ürün bilgileri, etiketleme ve paketleme farklı görünebilir.

Ad değişikliğinin, bu aşıyı yapan kişilerde tehlikeli komplikasyonların görüldüğü yönünde son bir ay içerinde çıkan haberlerin ardından yapılması dikkat çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması raporlarıyla ilgili endişelerle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. EMA uzmanları, AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması riskini artırdığı bilgisini doğrulamamıştı. Aşının güvenli olduğunu bildiren EMA, AstraZenaca’nın üstünlük ve etkinliğinin, olası risklerin çok üzerinde olduğunu kaydetmişti.

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