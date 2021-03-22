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AstraZeneca aşısının sonuçları açıklandı

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İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu bildirildi.
AstraZeneca aşısının sonuçları açıklandı

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu bildirildi.

AstraZeneca, ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden, Kovid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaştı.

Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulunun (DSMB) aşıyla ilgili hiçbir güvenlik sorunu tespit etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kovid-19 aşısının 65 yaş üstündekilerde yüzde 80, belirtileri önlemede yüzde 79 etkili olduğu, hastanede yatışı ve ağır hastalığı da yüzde 100 engellediği açıklandı.

Açıklamada, DSMB'nin, en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 21 bin 583 katılımcı arasında yaptığı incelemede damarda kan pıhtılaşmasına ilişkin olaylarda artan bir riske rastlamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD'deki Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Ann Falsey, elde edilen son bulguların daha öncekilerle benzer etkinlik sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Falsey, 3. faz sonuçlarının her yaştan insanın salgına karşı korunmada bu aşıdan yararlanabileceğine dair bir güven sunduğunu, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının çok ihtiyaç duyulan bir aşılama seçeneği olduğunu kaydetti.

BioPharmaceuticals Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, sonuçların, bu aşının Kovid-19'un her şiddetine karşı tüm yaş gruplarına iyi geldiğini gösteren kanıtlara katkıda bulunduğunu belirtti.

Bulguları ABD Gıda ve İlaç İdaresine sunacaklarını söyleyen Pangalos, acil kullanımına izin verilmesi durumunda ABD'de milyonlarca aşıyı piyasaya sürmek için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

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