  • BIST 1.557
  • Altın 417,384
  • Dolar 7,5880
  • Euro 9,0602
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

AstraZeneca'dan "pıhtı riski" açıklaması: Hiçbir kanıt yok

» »
AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya almasının ardından, AstraZeneca'dan ilk açıklama geldi.
AstraZeneca'dan "pıhtı riski" açıklaması: Hiçbir kanıt yok

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya almasının ardından, AstraZeneca'dan ilk açıklama geldi.

AstraZeneca yaptığı açıklamada corona virüs aşısı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtti. Açıklamada " 10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, aşılamanın ardından herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir” ifadeleri yer aldı.

 

Açıklamada ayrıca “Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür” denildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte madde madde kararlar12 Mart 2021 Cuma 17:53
  • Bakanlar Kurulu kararları...Nereler açık?nereler kapalı?12 Mart 2021 Cuma 17:47
  • Sokağa çıkma yasakları uzatıldı12 Mart 2021 Cuma 17:43
  • Başbakan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor...12 Mart 2021 Cuma 17:39
  • Yarın restoranlar kapalı,paket servis açık12 Mart 2021 Cuma 17:18
  • Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!12 Mart 2021 Cuma 17:12
  • TDP Gençlik Örgütü:Reklamımızı asacak yürekli bir firma bulamadık12 Mart 2021 Cuma 17:11
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı!12 Mart 2021 Cuma 16:49
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı12 Mart 2021 Cuma 16:48
  • Özersay: Cenevre Öncesi Kapılardan Geçişler Konusunda Söz Verilmeli12 Mart 2021 Cuma 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti