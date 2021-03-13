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AstraZeneca'nın ABD onayı ay sonu

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Corona virüsüne karşı aşı geliştiren şirketlerden AstraZeneca, ABD’den acil kullanım onayını Mart sonu ya da Nisan ayında alabileceğini belirtti.
AstraZeneca'nın ABD onayı ay sonu

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren şirketlerden AstraZeneca, ABD’den acil kullanım onayını Mart sonu ya da Nisan ayında alabileceğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar aşının etkisinin değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanmasının ardından firmanın onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacağını bildirdi.

Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen aşıya Avrupa Birliği ve birçok ülke onay vermişti, ancak ABD bunların dışında kaldı.

Şirketin sözcülerinden biri Reuters’a yaptığı açıklamada ABD’de yapılan üçüncü faz deney sonuçlarının FDA’in acil durum kullanım onayı vermesi için gerekli olduğuna dikkat çekti. Bu deneyin sonuçlarının gelecek haftalarda çıkmasını beklediklerini kaydeden sözcü hemen sonrasında da onay için FDA’e başvurmayı planladıklarını kaydetti.

ABD deneyinden merakla beklenen sonuçlar aşıya dair bazı güvenlik kaygılarını da giderebilir. Aşıyı olan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşması görülmesi bazı ülkelerin AstraZeneca aşısını uygulamayı durdurmasına neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün uzman tavsiye komisyonu da konuyu inceliyor. Bu veriler ABD’de depolarda bekleyen AstraZeneca aşılarının da durumunun belli olmasını sağlayacak. New York Times gazetesi Perşembe günü AstraZeneca aşısının ABD’de hazır bekleyen aşı dozlarını temin etmek isteyen başka ülkeler olduğunu, ancak ABD yönetiminin bu talepleri geri çevirdiğini yazmıştı.

AstraZeneca Şubat ayında yaptığı açıklamada aşının ABD’de Nisan ayında acil kullanım onayı alabileceğini belirtmiş ve hemen ardından gönderilmek üzere 30 milyon doz aşının hazır edildiğini bildirmişti.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Koordinatörü Jeff Zietens, ABD’nin AstraZeneca aşısından az rezervi olduğunu kaydetti ve bunun saklanarak acil durum onayı alındığında kullanılmasının planlandığını belirtti.

AstraZeneca AB’ye verdiği aşı tedariği sözünün ise gerisinde kalmış durumda.

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