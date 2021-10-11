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AstraZeneca’nın antikor kokteylinde büyük başarı: Ölüm oranı yarı yarıya azalıyor

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ilaç şirketlerinin de salgınla mücadelesi devam ediyor. Virüse karşı aşı geliştiren şirketlerden AstraZeneca, bu kez bir ilaçla gündemde.
AstraZeneca’nın antikor kokteylinde büyük başarı: Ölüm oranı yarı yarıya azalıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ilaç şirketlerinin de salgınla mücadelesi devam ediyor. Virüse karşı aşı geliştiren şirketlerden AstraZeneca, bu kez bir ilaçla gündemde.

Şirket, üzerinde çalıştıkları antikor kokteyliyle ilgili son aşama verilerini açıkladı. AZD7442 adı verilen ilaç, corona virüsüne yakalanan ve 7 gün ile daha az süre belirti gösteren kişilerde ağır hastalık ve ölüm oranını yüzde 50 düşürüyor.

AstraZeneca’dan Mene Pangalos konuyla ilgili yaptığı açıklamada, verilerin sağlık otoriteleriyle de paylaşılacağını belirterek, “İlacın ağır hastalığa ve ölüm riskine karşı önemli ölçüde düşüş sağladığı görülüyor. Bu etki altı ay boyunca devam ediyor” dedi.

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